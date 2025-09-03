Andalucía multará a los bañistas que se adentren en el mar con bandera roja El nuevo decreto de autoprotección de la Junta contemplan sanciones para los que ponen en riesgo sus vidas En la región han muerto este verano 63 personas ahogadas y 169 por culpa del calor

Andalucía multará a los bañistas imprudentes. Hay que parar la sangría de ahogados en las playas, que ha ascendido este verano a 63 personas. El consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles en una reunión de coordinación con la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que el Decreto de autoprotección, de prevención y reducción de riesgos de la población. La norma contará con sanciones para aquellos que se aventuren a bañarse en el mar con bandera roja. Habrá un régimen sancionador para los imprudentes.

Antonio Sanz ha destacado que esta norma «va a ser pionera en España y contará con un régimen sancionador para reducir los riesgos y concienciar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia». «El objetivo es adaptar la realidad andaluza, avanzando en una normativa cuya directriz básica nacional sigue pendiente desde hace tres años pese a que es la que debería guiar a las comunidades autónomas, no podemos esperar más», ha apuntado.

La Junta de Andalucía persigue implantar una «cultura del riesgo, la prevención y la responsabilidad» ante cualquier tipo de emergencia que pueda suceder en territorio andaluz. El consejero ha destacado que en Andalucía han fallecido 169 personas por las olas de calor y que se han registrado 63 ahogamientos. «Algo pasa en la concienciación de la ciudadanía cuando las personas ven las banderas rojas en las playas y se siguen bañando, cuando está prohibido», ha criticado el consejero.

Entre las novedades que va a recoger el Decreto se incluyen el registro telemático de planes de emergencia local. Además, se va a instaurar la obligación de informar en espectáculos y actividades sobre medidas de seguridad como salidas de emergencia, vías de evacuación o puntos de encuentro.

Los municipios andaluces tienen la exigencia de contar con planes de autoprotección en romerías o peregrinaciones con más de cien personas o que recorran más de diez kilómetros. También es obligatoria la incorporación de esta misma premisa en edificios con más de nueve plantas.

El consejero también ha anunciado la firma de un convenio con la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que se extenderá a otros medios de comunicación, para difundir campañas de concienciación, así como la difusión de las peques guías del 112 destinadas a los más pequeños.

Para este decreto se está trabajando en la integración de todos los municipios de Andalucía en el 112, incluidos los más pequeños mediante una aplicación que puede llevarse en un móvil o tableta. Esta medida está recogida en el Plan Integral de Gestión de Emergencias (Pigea), para el que se ha destinado una inversión de 17 millones de euros.