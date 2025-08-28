Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía se intenta aislar de la bronca nacional

Entre 'pirómanos' y 'matones', Juanma Moreno insiste en esa moderación que ha permitido que la Comunidad sea un «oasis», mientras el PSOE le acusa de jugar al «poli bueno, poli malo»

Moreno pisa el acelerador camino de las elecciones

Juanma Moreno defiende el «estilo» del PP en Andalucía, «sin insultos y con soluciones»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. juan flores
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los presidentes de las Comunidades Autónomas de España tiemblan. El bien más preciado del poder es la tranquilidad, y la mínima perturbación enciende la alarma. La batalla nacional entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, ha subido de nivel sobre un ... escenario incandescente. Arde España y se abre fuego político, mientras en Andalucía trabajan para no quemar la imagen de moderación de su presidente, Juanma Moreno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app