Juanma Moreno defiende el «estilo» del PP en Andalucía, «sin insultos y con soluciones»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apura sus últimos días de vacaciones antes de afrontar el año electoral, el último curso de su segunda legislatura. Y ha aprovechado para asistir, en calidad también de máximo responsable del PP andaluz, a esos festejos que durante la temporada son más difíciles de disfrutar por la intensidad de la agenda y el fragor de la batalla política.

Así pues, de feria en feria, de Málaga ha pasado a Almería, donde se ha dado un baño de multitudes arropado por los pesos pesados de los que dispone en el Poniente andaluz.

En el recinto ferial, Moreno ejercía más su papel de presidente de los populares que de los andaluces, aunque en lo general sea indisoluble. Se dirigió a afiliados y simpatizantes, marcando el camino de lo que debe ser la formación en la Comunidad. Y resaltando los valores de «trabajo», «escucha» y «solución de problemas de los ciudadanos» inherentes a un partido que «tiene otro estilo» y que se aleja del insulto tan habitual en la actual escena política.

El político malagueño cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento que aspira a revalidar, y para ello necesita «una mayoría social por parte de todos los ciudadanos». Es clave consolidar el proyecto y que los votos no se fuguen ni por izquierda ni por derecha, ya que este último flanco es el que aparece ahora mismo como más incontrolable por el ascenso de VOX.

El gran interrogante en Andalucía es saber la fecha de las próximas elecciones autonómicas, que serán en 2026. Pero son constantes los rumores de un anticipo de estos comicios, marcados por el incierto proceder del actual Gobierno de España. Moreno tiene claro que si Pedro Sánchez adelanta las nacionales, él hará lo mismo con las andaluzas. Pero si el socialista no ceja en su empeño de agotar la legislatura, los andaluces tendrán cita con las urnas a «finales de junio o principios de julio». Como está previsto.

Los problemas de la sociedad

«Tenemos que estar pendientes -agregó- porque no sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz de sacar unos Presupuestos» ni de «resolver los graves problemas ni los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española y que podría también adelantar esas elecciones».

Desde que el informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) hiciera caer a Santos Cerdán y señalara la corrupción en el seno del Gobierno y del PSOE, desde el PP insisten en el mismo mensaje. Hay que mantener el pulso, la tensión, pues en cualquier momento Pedro Sánchez aprieta el botón rojo. "Hay que estar preparados", recalca Moreno.

Preparados para hacer «lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar. Que es escuchar a los ciudadanos, escuchar sus problemas. Y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros es solucionar problemas a los andaluces, a los almerienses y a los españoles».

Fue cuando acentuó la idea que quería transmitir, que el Partido Popular «tiene otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Por eso somos distintos, por eso somos necesarios, fundamentales e imprescindibles para el presente y el futuro de Almería, de Andalucía y de España». El presidente quiere seguir vendiendo su 'moderación', aunque en este último año también reforzará sus credenciales políticas e ideológicas para confrontar con los adversarios. Hay moderación, pero también hay proyectos y un sello propio.

Día del Afiliado en Almería

El acto, que contó con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, del presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, del coordinador de Agricultura y Pesca del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; y la coordinadora de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Andalucía, María del Carmen Castillo; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, entre otras personalidades, estaba dedicado a la figura del afiliado.

A estas «personas anónimas» les dedicó unas palabras de sincero agradecimiento por haber hecho posible la progresión en el tiempo de este proyecto político, «en ocasiones de padres a hijos y de hijos a nietos, pasando el testigo».

Tampoco quiso perder la oportunidad de «felicitar y agradecer a los equipos del Infoca, por haber dado la cara combatiendo el fuego en todos y cada uno de los rincones de Andalucía y también ayudando a nuestros compatriotas en Castilla León, en Galicia y en Extremadura, porque Andalucía es solidaria, Andalucía es parte de España y Andalucía siempre está cuando se le necesita».

Pero uno de los objetivos de Moreno era trasladar a los ciudadanos almerienses que la provincia es «absolutamente básica para el Gobierno de Andalucía». Por muchas razones, «no ya porque haya, nunca lo ha habido, dos consejeros en el Gobierno de Andalucía, y muchos responsables públicos. No porque yo haya sido el presidente que más veces ha venido en visita oficial. No porque yo pase con mi familia los días, estos días importantes aquí en la provincia de Almería. Lo hago porque desde mucho antes de ser presidente de la Junta de Andalucía ya he aprendido y he admirado a Almería. Desde muy corta edad he reconocido lo mucho y bueno que tiene esta provincia y la deuda que tiene el Gobierno de Andalucía y de España con ella».

Así, ha hecho mención al gran proyecto portuario «de apertura a la ciudad», que comparó con el que se «hizo en Málaga hace ya algunos años», y al embellecimiento de los monumentos y de la Plaza del Ayuntamiento después de un largo tiempo de estancamiento.

«Tenemos un futuro inmejorable para esta provincia, que bate récords en exportación, 3.000 millones de euros, que bate récords también en el ámbito turístico, que bate récords también en producción tecnológica e industrial y que camina hacia un futuro mejor», ha recalcado.

Por ello, ante el horizonte del nuevo curso político, el presidente del Partido Popular de Andalucía se encomendó en gestión y más gestión, siguiendo con los proyectos ya en marcha «en materia de agua, de industria, de economía, de empleo, de turismo… que tenemos para Almería», unas labores que afronta «con ilusión, con trabajo, con dedicación, con cabeza», y muy especialmente «de una manera distinta, sin insultar a nadie. Nosotros no somos de los que se levantan una mañana y el único trabajo que tienen es insultar. Nosotros estamos pensando en otras cosas.

«Quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por el trabajo que habéis realizado durante todo el curso político pasado» y «por lo que sé que vais a hacer en próximos años», concluyó.