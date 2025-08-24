Suscríbete a
Moreno pisa el acelerador camino de las elecciones

NUEVO CURSO POLÍTICO

El presidente apoyará el último año de legislatura en su holgada mayoría absoluta, sin complejos, para solventar y presentar proyectos de cara a unos comicios sin fecha fija

El macroconcierto para reducir listas de espera derivando a la sanidad privada es la muestra del modelo a seguir por el Gobierno regional para este curso

Vía libre al mayor contrato del Servicio Andaluz de Salud contra las listas de espera

Moreno, en plena intervención en el Parlamento junto a Sanz y España Raúl Doblado
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

El curso político andaluz arranca en unos días, en cuanto el calendario quede encabezado por el mes de septiembre, con la vista puesta en una fecha: junio de 2026. Si no hay adelanto, obviamente. De mantenerse el plan, ese será el momento en el ... que los andaluces vuelvan a votar y en el que Juanma Moreno deberá rendir cuentas de sus cuatro años de legislatura. Se entra en apenas una semana, por tanto, en el último tramo del mandato, periodo ya con escaso o nulo margen para proyectos a medio plazo, sino que todo gira en torno a obras inauguradas, planes ejecutados y titulares medibles en la vida cotidiana. El presidente lo sabe y ha empezado a mover ficha para que su balance llegue con la mayor solidez posible a la cita con las urnas.

