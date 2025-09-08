Suscríbete a
Andalucía concentra el 20,8% de los asesinatos por violencia machista en España

En 2025 la región lleva ya ocho mujeres asesinadas por sus parejas y 2024 acabó con diez víctimas mortales

A final del año pasado 70 presuntos maltratadores aguardaban en prisión preventiva para ser juzgados

Cartel de una niña en la concentración espontánea en Benalmádena tras el primer asesinato machista de 2025 en Andalucía
J. J. Madueño

Málaga

La violencia machista sacude Andalucía con dureza en crímenes brutales. Así los recoge la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, que destaca que en 2024 hubo diez víctimas mortales en la región. Este dato representa el 20,8% de las 48 mujeres asesinadas ... que hubo en España el año pasado. A eso se suma, que en lo que va de 2025 ya ha muerto ocho mujeres en manos de sus parejas en la comunidad. La última es una mujer apuñalada por su pareja en el abdomen en el barrio sevillano de Valdezorras.

