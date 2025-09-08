Andalucía concentra el 20,8% de los asesinatos por violencia machista en España

La violencia machista sacude Andalucía con dureza en crímenes brutales. Así los recoge la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, que destaca que en 2024 hubo diez víctimas mortales en la región. Este dato representa el 20,8% de las 48 mujeres asesinadas ... que hubo en España el año pasado. A eso se suma, que en lo que va de 2025 ya ha muerto ocho mujeres en manos de sus parejas en la comunidad. La última es una mujer apuñalada por su pareja en el abdomen en el barrio sevillano de Valdezorras.

En relación a los Menores víctimas mortales de los nueve contabilizados en España, tres eran de Andalucía. Esto supone un 33,3% de menores de edad por violencia vicaria. Otra de las vertientes de la lacra social del machismo, que llena los juzgados cada año de denuncias. Aunque en 2024, la violencia familiar descendió en Andalucía un 16,7%.

En Andalucía se incoaron por denuncias de violencia en el ámbito familiar en 2024 un total de 4.283 asuntos, frente a los 5.142 asuntos de 2023 de violencia familiar o doméstica. Estos procesos han dado lugar a un total de 2.326 calificaciones. De ellas se obtuvieron 691 sentencias condenatorias por conformidad y 379 sin conformidad. Al mismo tiempo, hubo 268 absoluciones. En estos momento hay 70 investigados en prisión provisional.

Del mismo modo, se han dictado 298 órdenes de alejamiento y se denegaron 63, entre ellas la de la mujer asesinada en Benalmádena en enero, asfixiada y quemada por su expareja delante de sus hijos. Por otro lado, se adoptaron solo con medidas penales en 137 casos y con medidas civiles y penales en diez y solo civiles en cinco casos.

Se han ha canalizado en virtud de diligencias de información todos los casos derivados de la Junta de Andalucía del teléfono de atención al mayor investigándose los mismos. Por otra parte, se ha comunicado con los beneficios sociales o asistenciales para su inclusión en los beneficios que sean pertinentes.

Se ha hecho en todos los casos que procede la canalización a la Fiscalía Civil para la adopción de medidas tuitivas, así como dentro del protocolo instaurado de derivación de casos con la Dirección General de Violencia de Género.

Po otro lado, Málaga sigue siendo la única provincia andaluza donde se alcanza la ratio mínima aconsejable de una unidad de Valoración Integral de Violencia de Genero para cada Juzgado exclusivo de Violencia a la Mujer. Existe aumento de asuntos, cuya habitualidad hace que los refuerzos de este año no permitan alcanzar la ratio aconsejable.

De todos modos, se destaca que hay una completa coordinación con estas unidades, que se extiende también a las informaciones necesarias y examen de menores como víctimas de violencia de género. Los informes se hacen para ser usados en el juicio oral contra los maltratadores. Aún así, la Fiscalía superior destaca que es necesaria la «nutrida» contratación externa de profesionales expertos en perspectiva de género.

En relación a las oficina de asistencia a las víctimas existe coordinación con la Fiscalía especializada con plena coordinación con la de Violencia a la Mujer y además con la Fiscalía Civil. Desde la Fiscalía Superior se explica que se ido consolidando en 2024 el Protocolo Médico Forense de 2011 y ya está plenamente implementado.

Por otro lado, hay un aumento de los delitos a través de medios digitales, como ciberacoso, ataques a la intimidad, emisión de imágenes sin consentimiento, contra el honor, intromisión en archivos informáticos, colocación de programa espías, difusión de imágenes íntimas obtenidas con su consentimiento o amenazar con la difusión para retomar la relación son todo ello muestras de la nueva forma de materializarse la violencia sobre la mujer.