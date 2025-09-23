Andalucía busca fórmulas para detener la fuga del turista nacional El consejero apunta a que este verano estos visitantes han preferidos otros destinos La comunidad ha tenido menos clientes nacionales, pero en cambio han elevado el nivel gasto

El turismo nacional ha preferido otros destinos este verano antes que Andalucía. La Junta de Andalucía ha tomado nota de la migración de visitantes nacional a otro lugares y quiere corregirlo. Este martes, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha expresado su preocupación por el descenso de este tipo de turista. «A futuro cambiaremos nuestra promoción para enfocarla mucho más a este turismo y recuperar esas cuotas que tradicionalmente eran las que movían el verano«, ha apuntado.

Bernal ha dicho que no les consta por el momento un descenso en el turismo internacional «en ninguna de las nacionalidades que nos han visitado tradicionalmente» y ha reseñado que a partir de este mes de septiembre se produce un incremento nuevamente con consumos medios muy importantes.

Así, en declaraciones a los periodistas en Archidona (Málaga), ha reiterado que en los tres meses de verano Andalucía ha superado los 9.000 millones de euros, con una población andaluza empleada en el sector de más de 500.000 personas. «Son dos barreras psicológicas muy importantes que hemos superado en este año», ha incidido.

Pero, sí ha mostrado su preocupación por un descenso del turismo nacional. «Es verdad que compensado también con una mayor facturación«, ha señalado Bernal. Al respecto, ha indicado que este descenso tiene su origen »en que quizás se ha producido un ligero empobrecimiento por parte de la población española, que es la que fundamentalmente visita Andalucía durante esta época estival«.

El consejero reseña que puede estar motivado por cuestiones de macro y microeconómicas. «Básicamente, un aumento de los tipos de interés, un aumento también del coste de la vida y de la inflación que de alguna forma ponen de relieve que en el día a día a los españoles nos cuesta un poco más llegar a fin de mes«, ha dicho.

Según Bernal, «todo eso lo que provoca es un efecto de sustitución también en el consumo del ocio. Bien cambiar el ocio por un consumo de materias más importantes como la salud, como la alimentación, la educación o el transporte; y por otro lado también cambiar un tipo de ocio por otro», apuntando. «Algunos gastos turísticos se reducen y se aumentan otros que tienen que ver con digitalización de los hogares, tipo el consumo de plataformas digitales«, ha remarcado.

Así, ha dicho que «son tendencias todavía que llevan muy poco tiempo y por lo tanto no queremos concluir nada al respecto, pero estamos trabajando en conocer cuáles son esas motivaciones« y enfocar más la promoción en el turismo nacional.

«El turismo es uno de los motores principales de nuestra economía y un pilar para miles de familias andaluzas. Más de medio millón de andaluces trabajan hoy en esta actividad, y cada año seguimos reforzando nuestro liderazgo como destino de calidad y excelencia«, ha subrayado el consejero.