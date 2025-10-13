Suscríbete a
Los andaluces mayores de 80 años podrán vacunarse de la gripe desde este martes

Las personas con gran dependencia y sus cuidadores también recibirán la inyección

La Consejería de Salud y Consumo comienza este martes a vacunar contra la gripe y el covid a los andaluces mayores de 80 años y a las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales.

Desde el pasado 6 de ... octubre, día en el que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 19.545 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 54,7%) se han vacunado de gripe en Andalucía, así como 17.694 (49,5%) frente a la covid-19. Por provincias, 2.325 han recibido la vacuna en Almería; 3.033 en Cádiz; 2.971 en Córdoba; 1.826 en Granada; 838 en Huelva; 1.692 en Jaén; 1.989 en Málaga y 4.871 en Sevilla, ha detallado la Junta en una nota.

