ALMERÍA

Restricciones de tráfico en los núcleos costeros de Cabo de Gata para frenar la saturación

La afluencia de visitantes a playas y fiestas nocturnas colapsa los accesos a estos pequeños pueblos

Un gran número de personas acudieron a la fiestas de San José en Níjar
Un gran número de personas acudieron a la fiestas de San José en Níjar
R. Pérez

R. Pérez

Almería

San José, la Isleta del Moro, Aguamarga o Las Negras son algunos de los enclaves más saturados del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. No es tanto el aumento de población residente lo que los colapsa, sino la alta afluencia de visitantes que llenan sus ... playas de día y sus fiestas de noche. Este verano, además, se ha extendido la práctica de acudir en autobuses organizados para realizar botellones, un fenómeno que multiplica la presión sobre estos pequeños núcleos urbanos, incapaces de absorber semejante volumen de personas y vehículos.

