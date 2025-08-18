Restricciones de tráfico en los núcleos costeros de Cabo de Gata para frenar la saturación

San José, la Isleta del Moro, Aguamarga o Las Negras son algunos de los enclaves más saturados del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. No es tanto el aumento de población residente lo que los colapsa, sino la alta afluencia de visitantes que llenan sus ... playas de día y sus fiestas de noche. Este verano, además, se ha extendido la práctica de acudir en autobuses organizados para realizar botellones, un fenómeno que multiplica la presión sobre estos pequeños núcleos urbanos, incapaces de absorber semejante volumen de personas y vehículos.

Ante esta situación, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha remitido un escrito a las empresas de transporte de viajeros y asociaciones del sector para pedir su implicación en la prevención de desplazamientos masivos y macrobotellones. El regidor recuerda lo ocurrido en julio en la Isleta del Moro, donde la llegada de varios autobuses con jóvenes para beber en la vía pública provocó el colapso de la localidad en pleno Parque Natural.

«Respetamos el derecho de las empresas a trabajar y obtener beneficios, siempre que no se pongan en riesgo los derechos de los nijareños ni la protección de un espacio tan vulnerable como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar», señala el escrito. El Ayuntamiento insiste en que «la defensa del bienestar vecinal y la conservación del entorno natural deben primar sobre cualquier otra actividad» y pide a las compañías coordinarse con la Junta Rectora del Parque para evitar nuevos episodios de saturación.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantiene desde el 15 de junio restricciones de tráfico en Aguamarga y Las Negras, que estarán vigentes hasta el 15 de septiembre. Las medidas incluyen limitaciones horarias de circulación, instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, señalización especial y la colocación de maceteros y bolardos hidráulicos para regular el acceso. En Las Negras, las restricciones afectan a calles como Pecio, Mediterráneo, Batisfaco y la confluencia de Redonda con Cantos Rodados. En Aguamarga, la medida se aplica en el centro urbano, plaza y calles adyacentes entre las 12.00 y las 02.00 horas.

Para evitar molestias a la población, existe una 'lista blanca' que permite el acceso a residentes con cochera, personas con discapacidad y turistas alojados en hoteles. El consistorio defiende que el plan busca mejorar la movilidad en temporada alta, dinamizar el comercio local, embellecer los entornos y reforzar la seguridad vial.

De cara al futuro, el Ayuntamiento proyecta extender la peatonalización a San José y la Isleta del Moro, además de habilitar aparcamientos disuasorios en enclaves como Rodalquilar. La finalidad es reducir la presión del tráfico sobre espacios de gran valor natural y garantizar un turismo más sostenible. El Consistorio resume su estrategia en un mensaje claro, evitar colapsos en un núcleo urbano del Parque Natural y el consecuente impacto ambiental y social en un entorno declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y protegido por su alto valor ecológico, paisajístico y cultural.