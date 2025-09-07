De Guardia Civil a alcalde: el centenario José Torres, el regidor más longevo de España

Chercos y la provincia de Almería han rendido este domingo un emotivo homenaje a José Antonio Torres Sáez, el alcalde más longevo de España. A sus cien años, el regidor de este pequeño municipio del Valle del Almanzora ha recibido el Escudo de Oro de ... la Provincia como reconocimiento a una vida entregada al servicio público, primero como Guardia Civil y, desde 1995, como alcalde de su pueblo natal.

El teatro del pueblo fue testigo de esta celebración con la participación de vecinos, familiares y autoridades provinciales. El acto comenzó con el descubrimiento de una placa que rebautizó la plaza del pueblo, antes conocida como Plaza de la Libertad, con el nombre de su primer edil, José Antonio Torres Sáez.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, fue el encargado de entregar el Escudo de Oro al homenajeado. En su discurso, destacó la «bondad, humildad y compromiso» de Torres, a quien definió como ejemplo de entrega a los demás. «Primero como Guardia Civil y, una vez jubilado, decidiste dedicarte a tus vecinos como alcalde. Eres el mejor alcalde de la historia de Chercos, siempre poniendo por delante el interés de tu pueblo», expresó.

El presidente concluyó subrayando que contar con un regidor centenario en activo «es un motivo de orgullo para todos los almerienses». Visiblemente emocionado, José Antonio Torres agradeció el reconocimiento a la Diputación, a sus vecinos y a su familia, quienes lo han acompañado durante décadas de servicio.

Un siglo de entrega

Nacido el 23 de julio de 1925, Torres ingresó en la Guardia Civil en 1949, institución en la que alcanzó el grado de subteniente. Pasó por distintos destinos en Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Vizcaya. En Amorebieta vivió los años más duros del terrorismo de ETA y llegó a sufrir un ataque del que salió ileso.

Tras jubilarse, regresó a Chercos en 1995. Sus vecinos lo animaron a presentarse a las elecciones municipales, y con 70 años fue elegido alcalde. Desde entonces, ha permanecido en el cargo tres décadas consecutivas.

Durante su mandato, impulsó proyectos clave como la biblioteca municipal, un programa de becas para escolares, la construcción de la piscina, pistas deportivas, el teatro, el tanatorio, la instalación del primer cajero automático o el fomento de comercios y empresas que hoy exportan a medio mundo. «Me siento orgulloso de haber podido mejorar la vida de mis vecinos», ha confesado en más de una ocasión.

El homenaje contó con sorpresas para Torres y para los asistentes. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, enviaron mensajes de felicitación en vídeo. Feijóo destacó que «cumplir 100 años es un motivo de orgullo, pero hacerlo siendo alcalde y velando por tus vecinos es una hazaña al alcance de muy pocos». Aseguró que el ejemplo de Torres es «el norte en la brújula de la mejor España».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoció que «hay una cosa por la que Chercos es un municipio único en España y se llama José Antonio Torres, su alcalde. Un alcalde que cumple un siglo de vida que ha dedicado en gran parte a velar por sus vecinos y cuidar de ellos desde el Ayuntamiento. Simboliza los mejores valores que debemos preservar todos aquellos que, como él, siempre hemos sentido una profunda aspiración de servicio público. Porque la suya es, literalmente, la historia de una vida entera dedicada a los demás».

El acto también tuvo espacio para los recuerdos familiares. Emilia Mena Torres, sobrina del alcalde, emigrada hace más de medio siglo a Barcelona, recordó la generosidad de su tío: «Siempre lo ha dado todo por el pueblo».

El senador Luis Rogelio Rodríguez, expresidente de la Diputación, subrayó que Torres «jamás ha cobrado del Ayuntamiento y trabaja siempre por convicción, con fe y honradez, para hacer de Chercos un lugar mejor».

Un pueblo pequeño con un gran alcalde

Chercos es una localidad marcada por la despoblación. Apenas 300 habitantes, una edad media de 48 años y un presupuesto municipal de 400.000 euros reflejan la realidad de un municipio aislado por una carretera sinuosa, sin colegio ni cine, y con solo un pequeño consultorio de salud. Su economía depende principalmente del mármol de las canteras de Macael y en los últimos años ha recibido residentes extranjeros, sobre todo británicos.

En este contexto, la figura de Torres cobra aún más valor. Ha sido, durante tres décadas, el motor de desarrollo de un pueblo que se aferra a su identidad y que este fin de semana se volcó en un homenaje lleno de emoción. Con 100 años, José Antonio Torres seguirá acudiendo cada mañana al Ayuntamiento con la misma ilusión que el primer día. Una vida que empezó con el uniforme de la Guardia Civil y que continúa, tres décadas después, al frente del Ayuntamiento de su pueblo.