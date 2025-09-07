Suscríbete a
De Guardia Civil a alcalde: el centenario José Torres, el regidor más longevo de España

Chercos y la provincia de Almería rinden homenaje a su alcalde, que recibe el Escudo de la Diputación y las felicitaciones de Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García entrega el Escudo de Oro al alcalde de Chercos, José A. Torres
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Chercos y la provincia de Almería han rendido este domingo un emotivo homenaje a José Antonio Torres Sáez, el alcalde más longevo de España. A sus cien años, el regidor de este pequeño municipio del Valle del Almanzora ha recibido el Escudo de Oro de ... la Provincia como reconocimiento a una vida entregada al servicio público, primero como Guardia Civil y, desde 1995, como alcalde de su pueblo natal.

