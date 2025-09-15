Suscríbete a
NARCOTRÁFICO

Los clanes del petaqueo protagonizan una escalada criminal en Almería

Adra se posiciona como uno de los puntos claves para el abastecimiento de combustible para las mafias del narcotráfico e inmigración irregular

La Guardia Civil, desbordada en Almería ante el poder de la logística del narco: «Estamos jugando en ligas muy distintas»

Cientos de petacas de gasolina incautadas por la Guardia Civil en Adra
R. Pérez

Almería

En el litoral almeriense, donde antes proliferaba el desembarco de hachís, ahora emerge con fuerza un negocio que resulta más lucrativo. Se trata del petaqueo, el suministro de combustible a embarcaciones que se dedican al narcotráfico o la inmigración irregular. En el último año, ... las mafias vinculadas a este tipo de actividades ilícitas se han hecho más visibles al protagonizar crímenes y enfrentamientos que hacen peligrar la seguridad ciudadana.

