El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz
La nueva ejecutiva contará con una vicesecretaría de Vivienda; Bea Jurado se incorpora a Salud y Raúl Jiménez a la Estrategia Tecnológica
Juanma Moreno, reelegido presidente del PP-A con el 99,95% de los votos: «Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía»
Miguel Tellado ve en Andalucía el mismo compromiso que en la Galicia de Núñez Feijóo
Quizás por darle algo de emoción, tal vez por añadir un poco de picante e intriga a un Congreso que no tenía mayor historia que demostrar la fortaleza de Juanma Moreno como líder del partido, durante algunas horas de la jornada de ayer sábado ... se especuló con cambios en la secretaría general del PP andaluz. No tenían sentido después de estos cuatro años de Antonio Repullo, en los que ha dotado de paz social y estabilidad absoluta a una formación que nunca ha registrado tal fortaleza. Apoyado, claro está, por el poder mayoritario en la Junta.
El final del discurso de Moreno espantaba a los fantasmas. Repullo seguirá siendo secretario general (número 2 del partido, sólo por detrás del presidente) y tendrá que pilotar este «trasatlántico» para «gobernar bien» tras las elecciones autonómicas, pues a él mismo no le gusta hablar de mayorías absolutas.
En la nueva ejecutiva apenas hay nuevos rostros ni sorpresas insospechadas. Refuerza la figura del gaditano Ignacio Romaní, que retoma el puesto de coordinador general y responsable de organización, huérfano tras el nombramiento de Repullo hace cuatro años. Un paso hacia adelante después de varios meses ya como vicesecretario de organización (es uno de los 'padres' de este congreso).
Vivienda, prioridad del oartido
Además, se crea una nueva vicesecretaría de Vivienda, al ser consciente el presidente de que ya se ha convertido en la mayor preocupación de los andaluces y por tanto merece un mayor esfuerzo y dedicación. Manuel Francisco García será el responsable de esta nueva área.
También se da un espaldarazo a una de las promesas del partido, Beatriz Jurado, parlamentaria y desde ahora vicesecretaria de Salud e Igualdad, una de las parcelas más relevantes. Otra de las novedades es la creación de la Vicesecretaría de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro, con Raúl Jiménez a los mandos.
Juanma Moreno también refuerza la figura de su consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que se confirma como su mano derecha y ahora se encargará del comité electoral. Su otra mano es Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y delegada de Economía y Hacienda, que entra en su equipo como presidenta del consejo asesor.
XVII Congreso Regional Partido Popular
La nueva ejecutiva del PP andaluz
-
• Secretario General: Antonio Repullo
-
• Coordinador General y Responsable Organización: Ignacio Romaní
-
• Vicesecretarios:
-
◦ Política Municipal: Ana Mestre
-
◦ Análisis Electoral: Jacobo Florido
-
◦ Movilización: Alejandro Romero
-
◦ Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco
-
◦ Economía y Hacienda: Pablo Venzal
-
◦ Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez
-
◦ Salud e Igualdad: Beatriz Jurado
-
◦ Infraestructuras: Inmaculada Hernández
-
◦ Vivienda: Manuel Francisco García
-
◦ Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo
-
◦ Industria y Energía: Natalia Márquez
-
◦ Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda
-
◦ Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata
-
◦ Coordinación Institucional: Pamela Hoyos
-
◦ Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez
-
Tesorero: Nacho Díez
-
Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz
-
Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atienza
-
Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez
-
Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano
-
Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat
-
Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José Maria Bellido
-
Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano
-
Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España
-
Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra
-
Presidente de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García
-
Vocales (anunciados por la Mesa del Congreso)
-
Antonio Repullo
-
Javier Arenas
-
Javier A. García
-
Elías Bendodo
-
Juan Bravo
-
Erick Domínguez
-
Carolina España
-
Bruno García
-
Manuel Andrés González
-
Antonio Hernández Mancha
-
Loles López
-
Toni Martín
-
Teófila Martínez
-
Adolfo Molina
-
Juanma Muñoz
-
Patricia Navarro
-
Gabino Puche
-
Francis Rodríguez
-
Ignacio Romaní
-
Ricardo Sánchez
-
Antonio Sanz
-
Juan Ignacio Zoido
-
María del Mar Vázquez
-
Marifrán Carazo
-
Carmen Crespo
-
Vocales de la Junta Directiva Autonómica
-
Francisco de la Torre
-
Salvador Fuentes
-
María José García Pelayo
-
José Ignacio Landaluce
-
Almudena Martínez del Junco
-
Pilar Miranda
-
Francisco Salado
-
José Luis Sanz
-
María del Mar Vázquez
-
Mª Ángeles Muñoz
Ana Mestre (Política Municipal), Jacobo Florido (Análisis Electoral), Alejandro Romero (Movilización), Ramón Fernández-Pacheco (Coordinación con el Gobierno), Pablo Venzal (Economía y Hacienda), José Carlos Álvarez (Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural), Inmaculada Hernández (Infraestructuras), Auxiliadora Izquierdo (Turismo, Cultura y Deporte), Natalia Márquez◦ (Industria y Energía), Soledad Aranda (Des. Sostenible), A. Belén Mata (Empleo, Educación y Universidad) y Pamela Hoyos (Coordinación Institucional) completan las vicesecretarías.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete