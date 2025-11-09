Suscríbete a
El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz

La nueva ejecutiva contará con una vicesecretaría de Vivienda; Bea Jurado se incorpora a Salud y Raúl Jiménez a la Estrategia Tecnológica

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP-A con el 99,95% de los votos: «Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía»

Miguel Tellado ve en Andalucía el mismo compromiso que en la Galicia de Núñez Feijóo

Elías Bendodo, Antonio Repullo, Juanma Moreno, Pilar Miranda y José Luis Sanz
José María Aguilera

Quizás por darle algo de emoción, tal vez por añadir un poco de picante e intriga a un Congreso que no tenía mayor historia que demostrar la fortaleza de Juanma Moreno como líder del partido, durante algunas horas de la jornada de ayer sábado ... se especuló con cambios en la secretaría general del PP andaluz. No tenían sentido después de estos cuatro años de Antonio Repullo, en los que ha dotado de paz social y estabilidad absoluta a una formación que nunca ha registrado tal fortaleza. Apoyado, claro está, por el poder mayoritario en la Junta.

