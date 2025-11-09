El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz

Quizás por darle algo de emoción, tal vez por añadir un poco de picante e intriga a un Congreso que no tenía mayor historia que demostrar la fortaleza de Juanma Moreno como líder del partido, durante algunas horas de la jornada de ayer sábado ... se especuló con cambios en la secretaría general del PP andaluz. No tenían sentido después de estos cuatro años de Antonio Repullo, en los que ha dotado de paz social y estabilidad absoluta a una formación que nunca ha registrado tal fortaleza. Apoyado, claro está, por el poder mayoritario en la Junta.

El final del discurso de Moreno espantaba a los fantasmas. Repullo seguirá siendo secretario general (número 2 del partido, sólo por detrás del presidente) y tendrá que pilotar este «trasatlántico» para «gobernar bien» tras las elecciones autonómicas, pues a él mismo no le gusta hablar de mayorías absolutas.

En la nueva ejecutiva apenas hay nuevos rostros ni sorpresas insospechadas. Refuerza la figura del gaditano Ignacio Romaní, que retoma el puesto de coordinador general y responsable de organización, huérfano tras el nombramiento de Repullo hace cuatro años. Un paso hacia adelante después de varios meses ya como vicesecretario de organización (es uno de los 'padres' de este congreso).

Vivienda, prioridad del oartido

Además, se crea una nueva vicesecretaría de Vivienda, al ser consciente el presidente de que ya se ha convertido en la mayor preocupación de los andaluces y por tanto merece un mayor esfuerzo y dedicación. Manuel Francisco García será el responsable de esta nueva área.

También se da un espaldarazo a una de las promesas del partido, Beatriz Jurado, parlamentaria y desde ahora vicesecretaria de Salud e Igualdad, una de las parcelas más relevantes. Otra de las novedades es la creación de la Vicesecretaría de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro, con Raúl Jiménez a los mandos.

Juanma Moreno también refuerza la figura de su consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que se confirma como su mano derecha y ahora se encargará del comité electoral. Su otra mano es Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y delegada de Economía y Hacienda, que entra en su equipo como presidenta del consejo asesor.

XVII Congreso Regional Partido Popular La nueva ejecutiva del PP andaluz • Secretario General: Antonio Repullo

• Coordinador General y Responsable Organización: Ignacio Romaní

• Vicesecretarios:

◦ Política Municipal: Ana Mestre

◦ Análisis Electoral: Jacobo Florido

◦ Movilización: Alejandro Romero

◦ Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco

◦ Economía y Hacienda: Pablo Venzal

◦ Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez

◦ Salud e Igualdad: Beatriz Jurado

◦ Infraestructuras: Inmaculada Hernández

◦ Vivienda: Manuel Francisco García

◦ Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo

◦ Industria y Energía: Natalia Márquez

◦ Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda

◦ Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata

◦ Coordinación Institucional: Pamela Hoyos

◦ Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez

Tesorero: Nacho Díez

Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz

Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atienza

Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez

Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano

Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat

Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José Maria Bellido

Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano

Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España

Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra

Presidente de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García

Vocales (anunciados por la Mesa del Congreso)

Antonio Repullo

Javier Arenas

Javier A. García

Elías Bendodo

Juan Bravo

Erick Domínguez

Carolina España

Bruno García

Manuel Andrés González

Antonio Hernández Mancha

Loles López

Toni Martín

Teófila Martínez

Adolfo Molina

Juanma Muñoz

Patricia Navarro

Gabino Puche

Francis Rodríguez

Ignacio Romaní

Ricardo Sánchez

Antonio Sanz

Juan Ignacio Zoido

María del Mar Vázquez

Marifrán Carazo

Carmen Crespo

Vocales de la Junta Directiva Autonómica

Francisco de la Torre

Salvador Fuentes

María José García Pelayo

José Ignacio Landaluce

Almudena Martínez del Junco

Pilar Miranda

Francisco Salado

José Luis Sanz

María del Mar Vázquez

Mª Ángeles Muñoz

