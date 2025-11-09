Juanma Moreno se consolida como referente del PP nacional frente a las políticas del fango

La única duda que había en el congreso del PP andaluz que ayer ratificó a Juanma Moreno como líder indiscutible de esta formación en la comunidad era el porcentaje de apoyos que tendría. Y se despejó pasadas las ocho y media de la tarde.

Finalmente ... fue casi a la búlgara, por un 99,95 por ciento, un respaldo unánime que el presidente andaluz agradeció eufórico y que recibe con la misión de ponerse ya, desde el próximo lunes, a trabajar para revalidar la mayoría absoluta que le hace falta para seguir por otros cuatro años más en la Junta de Andalucía. De hecho el propio Juanma Moreno dijo que quiere «más» y pidió a todos «redoblar esfuerzos» para no volver atrás. «Para volcarnos y dejar a nuestros hijos el mejor legado», dijo asegurando que Andalucía está hoy «mejor que hace siete años». Y todo ello con una fórmula la de su política de moderación, la vía andaluza que ya se está convirtiendo en un referente para todo el partido.

Porque, según recalcaron todos los participantes en el congreso, no hay duda de que Juanma Moreno va a ganar las elecciones. La única duda es si volverá a revalidar la mayoría absoluta. Y para ello durante estos días el partido exhibe músculo. Una formación unida en la que todos, tanto los actuales dirigentes, como numerosos históricos que se dejaron ver por el palacio de congresos, se han confabulado para lograr el objetivo: que Moreno Bonilla llegue a las urnas con el apoyo suficiente para seguir a la cabeza de un gobierno estable.

El cónclave dejó clara la apuesta por la vía andaluza como fórmula no sólo en Andalucía sino también como modelo a exportar al resto de España. Y esa idea estuvo presente en toda la jornada y fue repetida por todos y cada uno de los que se subieron a la tribuna. Desde los políticos de otras comunidades, los que llegaron desde Génova o aquellos que llevan a cabo la gestión más cercana, todos defendieron la fórmula de Juanma Moreno, como el modelo a seguir.

Desde el secretario general, Miguel Tellado, al presidente de Murcia, Fernando López Miras, todos fueron unánimes en proclamar que Juanma Moreno se ha convertido «en un referente» a nivel nacional y que sus políticas de diálogo y que buscan la unión y no la división son «su legado» frente al ambiente de crispación que se sigue respirando en Madrid con un Pedro Sánchez que está cercado por la corrupción y una legislatura en punto muerto.

«Ocho presupuestos en ocho años, el legado de Juanma Moreno en Andalucía», destacó Miguel Tellado resaltando el contraste con lo que está ocurriendo en Madrid, donde no hay presupuestos, un asunto en el que tiene la responsabilidad la vicepresidenta y candidata a la Junta, María Jesús Montero y asegurando que Andalucía quiere «más Moreno y menos Montero».

En cualquier caso, desde el primero al último, todos reconocieron que la tarea que tienen por delante no será fácil. Porque no se lo pondrá fácil ni la izquierda ni la derecha con el discurso de Vox que ataca más al PP que al propio PSOE.

Una larga intervención

Luego el propio Juanma Moreno, en una intervención que se prolongó durante casi una hora, destacó el hecho de que Andalucía esté progresando gracias a los gobiernos del PP, esté «cumpliendo sueños» y aprovechó para hacer algunas promesas para las distintas provincias. Por eso pidió más tiempo para «seguir transformando Andalucía».

Pero también para seguir reclamando su fórmula, la vía andaluza para seguir. «Somos educados, correctos, prudentes, respetuosos con el que no piensa igual que nosotros», dijo instando a los suyos a no dejarse arrastrar «al fango» y recordando los datos económicos que demuestran que Andalucía está mejor que en el año 2018.

Uno de los temas de los que se habló en Fibes ayer fue la sanidad que no atraviesa su mejor momento tras la crisis de los cribados del cáncer de mama. El propio Juanma Moreno dijo en su intervención que lo ocurrido se debe a que se encontraron una sanidad «destrozada» y recordó el esfuerzo inversor que se está haciendo en sanidad. «El sistema sanitario público funciona», defendió. Luego, durante el debate de una de las ponencias, un oncólogo habló de ello y defendió las bonanzas del sistema sanitario público andaluz que el próximo año contará con el mayor presupuesto de la historia.

Fue, tal y como habían anunciado, un congreso abierto a la sociedad civil y en el que se han escuchado las distintas propuestas de los profesionales. Y en el que se ha hablado de los problemas que interesan a la gente de la calle. Sociólogos, cantaores, médicos y otros perfiles han participado en las ponencias que se han sucedido a lo largo del día. Hasta los chicos del equipo ARUS, que construyen el bólido en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla estuvieron en el escenario de Fibes, hasta donde se llevaron sus coches de fórmula uno.

Un congreso «donde cabe todo el mundo», en palabras de Juanma Moreno. Fue una jornada que arrojó momentos como el de Juanma Moreno junto al cantaor Arcángel y con una estudiada puesta en escena y un grupo de música Radio Soul animando la jornada y tocando todos los palos con temas como « Another way» , «Feber» de Peggy Lee, «Viva la vida» de Cold play o «I am englishman in new york» de Sting o incluso «Sarandonga» de Rosario Flores.

Fue además una cita en la que Juanma Moreno, ataviado con un atuendo informal compuesto por zapatillas de deporte y cazadora de ante, aprovechó para firmar ejemplares de su libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza' que se está vendiendo estos días en uno de los stands de Fibes.

Como si fuera una estrella, Juanma Moreno, posó con todos los que le pedían que estampara su libro y dedicó unas palabras a cada uno de ellos. Hasta ayer habían vendido en 'La librería', el stand que han puesto en el salón de acceso al plenario, unos 200 de los más de 650 ejemplares que habían traido. La venta seguirá hoy durante la jornada de clausura en la que el plato fuerte será la presencia del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.