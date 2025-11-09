Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno se consolida como referente del PP nacional frente a las políticas del fango

Revalida su cargo por unanimidad y pide redoblar esfuerzos para «no volver atrás» y tener más tiempo para seguir transformando Andalucía

Pide redoblar esfuerzos para «no volver atrás» y tener más tiempo para seguir transformando Andalucía

El presidente de Murcia: «Juanma Moreno se ha convertido en un referente a nivel nacional»

Juanna Moreno votando en el congreso del PP-A
Juanna Moreno votando en el congreso del PP-A Manjuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La única duda que había en el congreso del PP andaluz que ayer ratificó a Juanma Moreno como líder indiscutible de esta formación en la comunidad era el porcentaje de apoyos que tendría. Y se despejó pasadas las ocho y media de la tarde.

Finalmente ... fue casi a la búlgara, por un 99,95 por ciento, un respaldo unánime que el presidente andaluz agradeció eufórico y que recibe con la misión de ponerse ya, desde el próximo lunes, a trabajar para revalidar la mayoría absoluta que le hace falta para seguir por otros cuatro años más en la Junta de Andalucía. De hecho el propio Juanma Moreno dijo que quiere «más» y pidió a todos «redoblar esfuerzos» para no volver atrás. «Para volcarnos y dejar a nuestros hijos el mejor legado», dijo asegurando que Andalucía está hoy «mejor que hace siete años». Y todo ello con una fórmula la de su política de moderación, la vía andaluza que ya se está convirtiendo en un referente para todo el partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app