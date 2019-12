UN CONTRATO DE 43.000 EUROS Ximo Puig mintió en las Cortes al negar que pagó una entrevista a The Guardian La Generalitat insiste a ABC en que no pagaron, pero el diario británico lo desmiente de forma tajante y por escrito: «La entrevista no la hicieron nuestros periodistas porque era contenido de pago»

Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 17/12/2019 23:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mintió en la sesión de control en las Cortes el pasado 26 de septiembre. Preguntado por la entrevista que le había publicado el diario británico «The Guardian» en 2016 y que había sido retirada tras expirar el periodo del acuerdo comercial, Puig negó que la Generalitat hubiera gastado dinero público: «Es absolutamente falso, punto y final», dijo vehemente.

El jefe del Consell aseveró que los 43.000 euros que su Gobierno abonó a la empresa The Report Company fueron para una iniciativa de publicidad institucional coincidiendo con la «World Travel Market», y que en ningún caso era una «campaña de autobombo como las del pasado», pues no tenía «nada que ver con la entrevista». Dijo que los 43.000 euros fueron para un libro y un encarte publicitario en el diario británico.

Añadió que «la Generalitat no pagó ninguna entrevista, ni a ese ni a ningún otro medio», y acusó a la oposición de «repetir mil veces una falsedad». Unos días antes, el diario «El Economista» había publicado que «The Guardian» retiraba la entrevista por ser contenido promocional, pero desde la Generalitat y el propio Puig seguían negándolo.

ABC solicitó vía Transparencia el contrato mediante el que se publicó el suplemento en «The Guardian», pero, en una resolución datada el pasado 9 de diciembre, se nos ha negado la información. La Generalitat Valenciana tampoco ha accedido a mostrar ese documento. Además, fuentes oficiales del gabinete de Ximo Puig han vuelto a negar tajantemente a este diario, la pasada semana y ayer, que se pagara por la entrevista. Preguntados por qué entonces «The Guardian» la había retirado de su web alegando el fin del contrato publicitario, explican que «se debe a que el intermediario (The Report Company) tenía unos espacios «alquilados en The Guardian y ya no los tiene». Según esta versión, les habrían «regalado» la entrevista.

Dicen no recordar qué periodista realizó la entrevista, pero todos los intentos de Ximo Puig de negar la evidencia se desmoronan con la respuesta oficial que «The Guardian» dio ayer a ABC. El prestigioso diario británico publicó la entrevista al presidente valenciano por una única razón, que pagaron por ella al comprar un espacio publicitario: «The Guardian publicó una serie publicitaria en 2016, escrita y pagada por The Report Company, incluida una entrevista con Ximo Puig. Este era contenido publicitario y claramente etiquetado como contenido pago de acuerdo con nuestras pautas de financiación de contenido. Todo el contenido pagado es eliminado del sitio una vez que finaliza el período de campaña».

Tajante desmentido

Una portavoz oficial del diario británico explica a ABC que, de hecho, «no hubo contrato ni comunicaciones de ningún tipo entre The Guardian y Ximo Puig con respecto a la entrevista». Añaden que «en casos como este, el contrato existe entre The Report Company y The Guardian para proporcionar un suplemento publicitario sobre un tema. The Report Company, y otras compañías similares, crean y pagan anuncios publicitarios que son anuncios largos. Por lo general, se basan en un tema y tienen una variedad de artículos y entrevistas».

Cuando la entrevista vio la luz, tato la Generalitat Valenciana como el PSPV alardearon de que un medio como «The Guardian» se interesara por el presidente valenciano y lo «entrevistara», pero el periódico británico insisten en que ninguno de sus periodistas entrevistó a Ximo Puig y marcan una clara diferencia entre sus contenidos periodísticos y los publicitarios-propagandísticos: «Estos (los patrocinados) están completamente separados de The Guardian y se producen en forma de un suplemento de impresión separado, con algunos contenidos publicados en línea con claras diferencias de diseño y etiquetado. Los anuncios publicitarios nunca se publican como periodismo de The Guardian y se tratan y marcan claramente como contenido publicitario. Es incorrecto describirlos como periodismo de The Guardian».

En uno de los correos electrónicos enviados a ABC, una portavoz del periódico británico insiste en que «en este caso todas las entrevistas fueron proporcionadas por The Report Company y no fueron escritas por periodistas de The Guardian. Cada artículo estaba claramente etiquetado como «contenido pago», «pagado por The Report Company» y «Esta entrevista se llevó a cabo bajo la iniciativa de The Report Company, que pagó por este contenido». Además, cada artículo llevaba un enlace acerca de a nuestras pautas de financiación de contenido».

«Acción especial»

La respuesta que ha recibido ABC de la Generalitat Valenciana vía Transparencia, en la que se niegan a entregar la documentación del contrato, dice, escuetamente, que la relación con «The Guardian» fue una «propuesta de acción especial» aprobada «en el marco del contrato CNMY16/DGPI/18».

Se trata de un procedimiento abierto de tramitación urgente que Presidencia de la Generalitat adjudicó el 26 de abril de 2016 a la central de medios Mec Mediterránea S.L. con este objeto: «Servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación».

El importe neto fueron 1,6 millones, que ascendieron a 1.936.000 euros con el correspondiente IVA. Fue esta central de medios quien, a su vez, subcontrató a The Report Company, a cambio de 43.000 euros, para lo referente a «The Guardian».

Este intermediario, con oficinas en Madrid y Hong Kong, se dedica a conseguir impacto propagandístico en cabeceras internacionales de prestigio. Han trabajado, entre otros, con la exalcadesa de Madrid Manuela Carmena, el lehendakari Iñigo Urkullu, la presidenta balear, Francina Armengol, el extremeño Guillermo Fernández Vara o el expresidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros, según distintas informaciones publicadas en varios medios. Los que se han pronunciado han negado haber realizado pagos a cambio de las entrevistas, pero en las que ABC ha podido rescatar puede verse con claridad el antetítulo «paid content» (contenido pagado).

The Report Company dijo anoche a ABC, mediante correo electrónico, que ninguno de los políticos aparecidos «pagó de ningún modo» y que las entrevistas «no fueron parte de cualquier otra transacción». Preguntado si publicarían en el espacio comprado a «The Guardian» las entrevistas con Puig y el resto de políticos si no les contratan el paquete publicitario, como los 43.000 euros de Presidencia de la Generalitat, no hubo respuesta a cierre de edición.