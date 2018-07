Villegas recibe con bronca la victoria de Casado El secretario general de Ciudadanos ha subrayado que «estamos ante el PP de siempre, el de la corrupción»

ABC.es

@abc_es Actualizado: 21/07/2018 16:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha considerado tras la elección de Pablo Casado como presidente del PP que el nuevo líder 'popular' representa el «continuismo» y que es «más de lo mismo»: «Estamos ante el PP de siempre, el viejo PP, el PP de la corrupción, de la parálisis y de las no reformas», ha asegurado.

Villegas se ha manifestado en estos términos en Alicante, donde ha participado en el Campus Joven que las juventudes del partido 'naranja' celebran este fin de semana, y donde ha afirmado que «la única novedad que aporta» la elección de Pablo Casado es que ahora el PP es «un partido dividido, fracturado por la mitad».

Así, ha tildado de «continuista» el proyecto de Casado y ha lamentado que en esta elección «no ha habido debate ideológico» en el que «sólo se hablaba de sillas y de 'quítate tú, que me pongo yo' entre dos proyectos continuistas». «En el PP han tenido que elegir entre el portavoz de la ejecutiva de Rajoy y la vicepresidenta de Rajoy; entre continuismo y continuismo; entre pasado y pasado», ha manifestado.

«Es una persona que su única experiencia es ser militante de carrera dentro del PP, no se le conoce experiencia fuera de ese partido», ha subrayado sobre Casado, al tiempo que ha destacado que el nuevo presidente «era la persona que defendió públicamente a los corruptos del PP, que defendió públicamente la política del PP de no afrontar esa corrupción y no hacer limpieza».

Así, para Villegas, el PP sale «fracturado» de su Congreso cuando «parece que el país necesita todo lo contrario». Frente a esto, ha planteado la necesidad de «nuevos proyectos, ilusionantes, que miren al futuro y no solo al pasado como hace este PP». «Hace falta una alternativa fuerte, un partido único que plante cara a Sánchez y su coalición con populistas y separatistas, y para esto está Ciudadanos», ha concluido.

Las felicitaciones de Sánchez y Rivera

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su enhorabuena al líder del PP, Pablo Casado, y le ha animado para la nueva tarea que tiene por delante. Mediate un mensaje en su cuenta personal de Twitter, ha escrito: «Enhorabuena a Pablo Casado por su elección al frente del PP. Ánimo en la tarea que tiene por delante. El Gobierno seguirá trabajando por el crecimiento económico, el empleo digno, la conquista de nuevos derechos y libertades y la reconstrucción del Estado del Bienestar».

Enhorabuena a @pablocasado_ por su elección al frente del @PPopular. Ánimo en la tarea que tiene por delante. El Gobierno seguirá trabajando por el crecimiento económico, el empleo digno, la conquista de nuevos derechos y libertades y la reconstrucción del Estado del Bienestar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 de julio de 2018

También el presidente de Ciudadanos ha escribo en las redes sociales sobre la llegada de Casado a la presidencia del PP. «Felicito a Pablo Casado por su elección como presidente de su partido en el XIX Congreso Nacional del PP, así como a los compromisarios que le han escogido».