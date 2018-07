Congreso PP en directo: Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría ante el día clave

Actualizar

9.39Poco a poco toman posiciones los compromisarios en sus butacas. Gritos ahora de «Soraya, Soraya» entres sus apoyos antes de que comience el discurso que abrirá la jornada decisiva.

9.35El proceso va a ser muy rápido. En primer lugar hablarán los candidatos. El sorteo ha determinado que Sáenz de Santamaría lo haga en primer lugar. Después hablará Casado. A las 11, votaciones de compromisarios y, un par de horas después, en cuanto se complete el escrutinio, el PP tendrá nuevo presidente.

9.28¡Buenos días! Segunda y decisiva jornada en el 19 Congreso del PP: hoy habrá sucesor para Mariano Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado son los aspirantes y ofrecerán sendos discursos a primera hora de la mañana.

19.31Con el discurso de Rajoy se cierra una etapa y también la primera jornada del Congreso del PP, que mañana el día decisivo. Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, uno de los dos, será elegido presidente del PP.

19.25El auditorio al completo se levanta, la música resuena y los aplausos de los presentes ponen el broche a la despedida de Rajoy.

19.24Rajoy termina su intervención con un agradecimiento a todos los que componen el PP: «Lo que me habéis dado es mucho más de lo que nunca llegó a imaginar aquel estudiante de oposiciones al que le dio la rareza de pegar carteles electorales. De todo corazón, muchísimas gracias».

19.23Rajoy apura su último discurso al frente del PP: «Quiero deciros, como lo siento, que nunca me habéis fallado».

19.22Rajoy: «Nunca olvidéis que os importa España, que los españoles os necesitan y os esperan. Es la única razón de ser de nuestro partido».

19.21Rajoy: «Durante estos años me he llevado problemas del trabajo a casa, pero jamás me he llevado problemas de casa al trabajo».

19.21Rajoy le agradece el apoyo a su mujer: «He faltado a muchas cenas familiares y nunca he escuchado un reproche». Emocionada su esposa Viri en el patio de butacas.

19.18Rajoy: «Podéis mirar hacia atrás con orgullo, a otros nuevos sin estrenar les falta el pasado».

19.17Rajoy manda un claro mensaje a navegantes: «Me aparto pero no me voy. No podría. He dejado más de media vida aquí. Seguiré aportando lo que se me pida siempre a disposición de todos. Seré leal. Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal».

19.15Rajoy: «Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles los que nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido».

19.14Rajoy se asoma a la parte final de su discurso: «Lo que corre peligro es la libertad de esos catalanes que no quieren independencia»

19.11Rajoy: «España es mejorable pero jamás en la Historia ha existido una España mejor».

19.10Rajoy: «España destaca en el mundo por la calidad de su democracia. Tan denostada por algunos, figura entre las mejores del mundo. Somos una gran nación con una envidiable calidad de vida».

19.07Rajoy: «Sé lo que significa la política de verdad, la que no busca fotografías porque no sale en los periódicos. No he visto España a vista de pájaro, sino a ras de tierra».

19.05Rajoy: «Adoro a España, a sus tierras y a sus gentes. Hay muchas formas de amar a España, pero ser del PP es una de las mejores»

19.04Rajoy: «Ahora está de moda presentarse en política con mucha pose pero muy poquita sustancia. Nosotros no lo hemos necesitado. Lo que ha hecho grande al PP no han sido ni los envoltorios, ni las minucias ni las insignificancias. Lo que ha hecho grande al PP ha sido la responsabilidad: no puede ser buen político quien no es capaz de ser impopular. Buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda del bien común».

El desafío de Cataluña ha sido uno de los más graves a los que nos hemos enfrentado los españoles. Aplicamos el art. 155 de la Constitución y hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más democrática y contundente que existe: la ley. #19CongresoPPpic.twitter.com/HFtvofjGRK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 20 de julio de 2018

19.01Rajoy: «No he tenido miedo en quedarme solo en la defensa de los valores de nuestro partido pero tampoco a la hora de pactar en beneficio de los intereses generales».

18.59Cerrada ovación a Rajoy después del recuerdo a los políticos del PP que fueron asesinados por ETA.

18.55Rajoy: «He tenido el honor de ser político. Y a mucha honra».

18.54Rajoy: «Somos una apuesta sólida. Cuando las cosas se tuercen, cuando las dificultades arrecian y el horizonte se nubla, los españoles miran al PP en busca de estabilidad y certidumbre. La España que proponemos es la que desea la mayoría de los españoles».

18.50Rajoy: «No estamos en el Gobierno porque las cosas iban bien, quizá demasiado bien para el gusto de algunos. Entonces se formó una confabulación de perdedores e independentistas sin más proyecto que acabar con el partido de Gobierno. Se han colado por la puerta de atrás».

18.48Rajoy: «Hemos derrotado a ETA a cambio de nada».

18.47Rajoy: «Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron. Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos».

18.45Rajoy: «En Cataluña nos ha bastado con la ley. Aplicamos el 155, eso que algunos decían que no se podía aplicar y que hoy parece que han inventado ellos. Hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más contundente que existe que se llama la ley. Eso sí, tiene que haber un Gobierno determinado a cumplirla».

18.44Rajoy reflexiona sobre la aplicación del 155: «No era fácil, pero se hizo»

18.43Rajoy: «Hicimos frente a algo que no había ocurrido nunca: la declaración de independencia de una región de España».

18.40Rajoy: «Le hemos dado la vuelta a la crisis por completo. Y eso está en el haber del PP. Hoy podemos decir con orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos. Incomparablemente mejor».

18.39Rajoy: «He dado todo lo que he podido»

18.37Rajoy: «Aquí están muchas personas, amigos a los que sin el PP no hubiera conocido nunca. Me parece terrible que no hubiera podido conocer nunca a tantos amigos».

18.36Rajoy: «Sin vuestro apoyo y ayuda casi nada de lo que he cosechado en mi vida sería posible. Muchas gracias por todo».

18.35Rajoy: «Vengo a despedirme, pero siempre seré militante del PP».

18.34Momento para Rajoy, quien comienza su esperado discurso.

18.33Emotivo vídeo ha preparado el PP a Rajoy, quien está visiblemente emocionado. Más aplausos para el expresidente del Gobierno.

18.24Sólo queda una persona por hablar después del discurso de Cospedal: Mariano Rajoy.

18.22Cospedal concluye su intervención con la siguiente fase: «Me encuentre donde me encuentre, mi corazón permanecerá junto a vosotros. Lo encontraréis siempre defendiendo a nuestro partido, como siempre. No en primera persona del singular, sino del plural. Hoy dejo mi cargo en el PP con el honor que Mariano Rajoy me concedió, pero vosotros nunca os vais a marchar de mí. Cuando me pregunten quién soy, podré decir que me siento doblemente española porque soy española y del PP»

18.20Cospedal: «Un partido como el nuestro debe ofrecer un discurso que conecte con la vida diaria. Lideremos los debates públicos y no dejemos que hablen por nosotros. Habremos de salir unidos y fortalecidos».

Ver más