Las siete piezas del caso Villarejo: «A lo mejor soy un poquito hijo de perra con los enemigos» En la causa hay ya 20 detenidos, más de una decena de imputados y al menos 39 querellados; muchos son los clientes que pagaron a la trama de 200.000 a 6 millones de euros por extorsiones, deudas, herencias o espionajes

El juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción investigan una organización criminal liderada por el excomisario José Manuel Villarejo e incrustada en la cúpula de la Policía desde hace 15 años; su único fin era el lucro personal. Se sigue el rastro de millones de euros a través de siete comisiones rogatorias. El caso Tándem tiene una causa principal, la 96/17, en la que se incluye el proyecto King, vinculado a los Obiang, la organización criminal y el blanqueo; y siete piezas más. Cada pieza investiga una actuación delictiva de Villarejo con un patrón: hacer proyectos a clientes por herencias, deudas, espionaje... a cambio de dinero y con datos confidenciales. En la causa hay ya 20 detenidos, además de imputados y casi 40 querellados en el extranjero. El juez tiene más de 30 terabits de información, susceptible de chantaje y pulso. Además hay otras diligencias, las 55/18, abiertas por el magistrado tras la detención del comisario Enrique García Castaño. Este es el caso Villarejo, pieza a pieza.

1. Guineanos: el «coladero» de Barajas

El origen de la pieza uno es el «proyecto King», el primero que descubrieron los investigadores y que fue entregado a la Fiscalía por el cliente que lo encargó: Francisco Menéndez Rubio, un empresario ecautoguineano que se definió como un «pagafantas». El proyecto incluía la contratación de Villarejo a través del comisarioCarlos Salamanca, en ese momento jefe del aeropuerto de Barajas, para seguir y espiar a Gabriel Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Teodoro Obiang, con el fin de perjudicarle en favor de su otro vástago, del mismo nombre. El pago acordado superaba los cinco millones de euros y se ha seguido el rastro de un millón completo a través de varios paraísos fiscales. El proyecto King ha quedado integrado en la pieza principal, en la que se investiga la organización criminal al completo y el blanqueo de capitales. En ella está también investigado el comisario Carlos Salamanca, el primero contra el que se sobreseyó la causa en relación con los cohechos que le hizo el «pagafantas».

Es otra de las extrañas piruetas de esta causa. El empresario que denunció y puso numerosos documentos a disposición del juez, el que admitió haber regalado un coche, viajes y dinero a Salamanca, está imputado y el que cobró, no. En la pieza uno se sigue investigando si Salamanca permitió la entrada de varios ciudadanos guineanos por el aeropuerto de Barajas sin cumplir los requisitos, a cambio de dinero o favores.

2. Iron: Espionaje a un bufete de abogados

Los socios del bufeteHerrero y Asociados acudieron a Villarejo para que espiara a sus competidores del despacho Balder IP (que habían sido antiguos socios) ante la sospecha de que se habían apropiado de datos y clientes, es decir, que les hacían competencia desleal. Pese a que no lo reconoció en sede judicial, el comisario García Castaño tuvo una participación esencial proporcionando información reservada de todo tipo, por ejemplo, consta un documento «Gestiones Big» en el que sus colegas le pieden todos los movimientos de BBVA de Balder desde mayo a diciembre de 2012.

La obtención y venta de datos confidenciales queda clara en las grabaciones de Villarejo y en los documentos intervenidos. Así, por ejemplo en uno llamado «Clientes» recoge un listado de personas jurídicas con operaciones registradas con Balder de más de 3.000 euros.

En abril fueron detenidos los tres socios de Herrero, que contrataron a Villarejo y la directora del departamento de marcas externas, por descubrimiento, revelación de secretos y cohecho.El 30 de julio, el juez sobreseyó la pieza Iron, al tiempo que la de las Cereceda, con motivos parecidos. Según él contrataron a Villarejo en calidad de detective privado, pese a que las grabaciones evidencian que sabían que era comisario en activo. Se acordó un pago de más de 600.000 euros; se han acreditado pagos por encima de 300.000.

3. Land: la herencia de las Cereceda

La dueña de la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo Susana García Cereceda y su socio Francisco Lorenzo Peñalver contrataron en 2013 los servicios de Villarejo para descubrir secretos de la intimidad de Yolanda García Cereceda, la otra heredera del imperio; el marido de esta, la mujer de su padre y el arquitecto de La Finca, en la lucha que mantienen por la herencia las hermanas. La trama policial consiguió el tráfico telefónico de todos los objetivos, que fueron seguidos y vigilados, según Anticorrupción, contando con la impagable ayuda del comisario Enrique García Castaño, Big o Gordo. En los registros en casa de Villarejo se hallaron documentos concretos bajo el nombre «Gestiones Big» en los que constan dichas gestiones.

El comisario grabó todas las reuniones con los clientes: «Está mucho en Mallorca (...) debe tener algún noviete»; «el mariquita este está haciendo esa cobertura»; «de alguna forma se le puede hacer daño», les dice y les explica que tienen una fuente policial.

García Cereceda, Peñalver y el expolicía David Fernández fueron detenidos por descubrimiento y revelación de secretos y tras declarar quedaron en libertad. A finales de julio, el juez De Egea sobreseyó la pieza del «proyecto Land» al no hallar «indicios de criminalidad». Anticorrupción recurrió este sobreseimiento y sin esperar a la decisión de la Sala, esta semana ha pedido al juez su reapertura tras hallarse nuevos indicios. A las empresas de Villarejo les pagaron 362.082 euros.

4.Pit: Frenar una extradición a Guatemala

La pieza Pit permanece secreta y rodeada de confusión. El juez De Egea la mencionó en un auto en agosto (no se sabe si de forma intencionada o por despiste) y por ese motivo las partes tuvieron conocimiento de la misma. «El Confidencial» publicó la relación de Villarejo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado y la comida que mantuvieron con otros policías, vinculada a esta pieza. Días después y tras los sucesivos desmentidos de Delgado, «Moncloa.com» reveló las controvertidas grabaciones de dicho almuerzo, en las que la ministra asume un cuestionable protagonismo y jalea incluso comentarios relacionados con delitos. Los audios, requeridos por el juez, han motivado otra nueva pieza, la séptima de la causa, llamada como el digital, Moncloa.com. El «proyecto Pit» es el encargo del empresario Ángel Pérez Maura a Villarejo y su trama para frenar su extradición a Guatemala y la mediación con ese Gobierno. Ese país le reclama junto por un supuesto soborno al expresidente Otto Pérez de 24 millones de dólares, a cambio de la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

5. Carol: guerra con el CNI y Corinna de munición

Félix Sanz Roldán, director del CNI, es la bestia negra de Villarejo. El expolicía estaba decidido a acabar con él y vio en Corinna Larsen, por su relación con Don Juan Carlos, una oportunidad para ello. En julio de 2015 viajó a Londres a entrevistarse con ella. Corinna necesitaba ayuda para solucionar un problema con la Hacienda española de un empresario británico y el expolicía, que ya había tenido relación con el que fuera presidente de Telefónica, Juan Villalonga, estaba especializado en ese tipo de trabajos. La ocasión para grabar a Corinna Larsen era perfecta. La consultora germano-danesa le ofreció detalles sobre supuestas actividades ilícitas del Rey y contó además que se había sentido amenazada por Sanz Roldán. Además reveló que le habían intentado robar documentación sensible.

En mayo de 2017 Villarejo presentó una denuncia en la Audiencia Nacional contra su enemigo. Y cuando ya estaba en prisión se divulgaron parcialmente las grabaciones en «Okdiario» y «El Español», en lo que se interpretó como una estrategia de presión para que le excarcelaran.

La pieza se ha archivado a instancias de Anticorrupción por la inviolabilidad de Don Juan Carlos en el momento de los supuestos hechos, pero se insta a que la Fiscalía presente una querella en lo que se refiere a los pagos de empresas españolas denunciados y al propio encargo de Corinna. Se desconoce si la empresaria pagó o no al excomisario por sus servicios.

6. Pintor: un plan de extorsión para una deuda

El proyecto Pintor es el más reciente (principios de 2017). Los hermanos y empresarios Fernando y Juan Muñoz –éste marido de la periodista Ana Rosa Quintana–, «con el conocimiento y autorización de sus letrados», según la Policía, solicitaron los servicios del excomisario para intentar cobrar una deuda que supuestamente tenía con ellos Mateo Martín Navarro, alias «el Pintor». La red de Villarejo hizo informes tanto de este hombre como de su abogado, el exjuez Javier de Urquía, para conseguir «unas condiciones o acuerdos favorables para los Muñoz».

Los abogados de estos últimos serían los que recibirían el material sensible (un vídeo con prostitutas y cocaína, entre otros) para mostrárselo a su colega y conseguir de esa forma el pacto que se buscaba. Las grabaciones de Villarejo son muy explícitas; les dice que sólo tendrán que pagar a la empresa de detectives a la que él encargue los seguimientos, a la que además pedirá un«precio de estudiante». Advierte de que en el futuro la tarifa será de «150 ó 200 papeles; menos no se cobra por esos curros», porque «si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos». Los informes fueron encontrados en los registros del caso Tándem. Tienen datos confidenciales sacados de bases policiales.