El sanchismo sigue dando aire al secesionismo El Gobierno da luz verde a la nueva red de «embajadas» de la Generalitat

Vía libre a los «foreign affairs» de la Generalitat de Cataluña. La nueva era de entendimiento entre el Gobierno del PSOE y el ejecutivo catalán implica, además de habilitar como interlocutor político al independentismo, dar luz verde a la red de delegaciones internacionales del Govern, que estará conformada por quince «embajadas» una vez abran las recientemente anunciadas de Túnez, Argentina y México. Moncloa justifica su visto bueno en el hecho de que la Generalitat ha atendido los «requerimientos del Gobierno» de limitar la actividad de las delegaciones a acciones comerciales y culturales, y no políticas o de interlocución bilateral con los distintos países, algo reservado al Estado. Se ha pasado de la firmeza con la que el anterior titular de Exteriores, Josep Borrell, trató la acción exterior catalana a la cesión.

Precisamente, el plácet del Gobierno de Pedro Sánchez a las nuevas «embajadas» se produce de manera simultánea a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que fueron clausuradas tras la aplicación del artículo 155 en septiembre de 2017 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, una de las primera medidas que adoptó la nueva Generalitat presidida por Quim Torra en junio de 2018 fue la reapertura de las citadas «embajadas», una manera de recuperar la voz de Cataluña en el exterior, se dijo. La medida se adoptó de manera automática sin remitir el preceptivo informe previo al Ministerio de Exteriores alegando que se trataba de reaperturas, y no de nuevas embajadas.

Ahora, el TSJC ha acordado estimar el recurso contencioso que presentó el Ministerio entonces dirigido por Borrell y suspender ese decreto. No obstante, fuentes de la Generalitat apuntan a ABC que la decisión no tendrá incidencia, en tanto que el decreto anulado fue reemplazado por otros seis que se aprobaron en septiembre del año pasado, y que sí incluían, asegura el Govern, el informe previo a Exteriores. Con ello, se actualizaron las «funciones» de las «embajadas catalanas» —desde la Generalitat no se precisa en qué sentido—. Estos nuevos decretos no han sido recurridos por la Abogacía del Estado pese a que el TSJC señala que «no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern de la Generalitat».

La nueva fase de tolerancia con la red exterior catalana se plasma también en el visto bueno del Gobierno a las tres nuevas «embajadas» que se han anunciado en Argentina, México y Túnez, un cambio de criterio que el Ejecutivo justifica asegurando que, en los nuevos decretos modificados, la Generalitat ha aceptado limitar el alcance político de estas delegaciones. El cambio de paso del Gobierno -paralelo al de la Generalitat, se asegura- fue explicado ayer por la ministra portavoz, María Jesús Montero. que aseguró que la Generalitat ha atendido sus consideraciones por lo que ahora «quedan perfectamente delimitadas las competencias». El Gobierno, a través de Exteriores, con la nueva titular Arancha González Laya al frente, recuerda que si la Generalitat incumple siempre pueden forzar su cierre.

En este contexto, el PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra en el Congreso para que explique el cambio de criterio del Gobierno sobre estas «embajadas». Cs, por su parte, registró ayer una proposición de ley para garantizar la cooperación de las Comunidades autónomas en acción exterior y una pregunta al Gobierno sobre su «cambio de criterio» con respecto a la «diplomacia» catalana.