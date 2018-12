Sánchez se conforma con advertir a Torra con una respuesta «contundente» si viola la ley Acusa al presidente de la Generalitat de usar la vía eslovena para realizar una «manipulación inaceptable» fruto de la «desesperación» Respalda el aviso de Grande-Marlaska sobre el envío de Fuerzas de Seguridad a Cataluña si hay dejación de funciones en la dirección de los Mossos

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 12/12/2018 11:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles su giro en la estrategia planeada para Cataluña. Sus esfuerzos por la desinflamación han sido sustituidos por un lenguaje duro contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la amenaza de una actuación «contundente» del Estado desde la Constitución, pero sin concreción alguna. De sus palabras puede interpretarse que el jefe del Ejecutivo estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución de nuevo en Cataluña si Torra siguiera adelante con su desafío. O no.

[ Sigue en directo el Pleno monográfico sobre Cataluña]

«La vía para resolver nuestros problemas es la Constitución, la vía del diálogo que nos hemos dado. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución y fuera del Estatut contará con la respuesta firme, serena y proporcional pero contundente del estado de Derecho», ha advertido desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Sánchez no ha querido dar más detalles. «No hace falta decir más, no hay ni que gesticular, ni que hablar más alto para que se me entienda. Queda recogido en el acta de sesiones mi compromiso», ha continuado.

Sánchez lo que sí ha confirmado es que el Estado no permitirá que la dirección política de los Mossos haga dejación de funciones como sucedió en los últimos días al permitir el bloqueo de autopistas por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR). «De persistir en su actitud un número suficiente de miembros de la Policía se desplazará a Cataluña para asegurar la seguridad de catalanes y catalanas», subrayó, como ya advirtió el pasado lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por carta al conseller catalán. «El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por quien tiene encomendada la seguridad de Cataluña», ahondó el presidente, calificando de «injustificable» la inacción de los cargos políticos catalanes.

El jefe del Ejecutivo siguió elevando el tono contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. «En estos días hemos escuchado por parte dirigentes independentistas una retórica inflamatoria inaceptable», señaló, en alusión al llamamiento realizado por el político catalán para que el independentismo siga la vía eslovena. A juicio de Sánchez, «mensajes gruesos que no resultan admisibles para el Gobierno de España» que suponen «una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones».

A lo largo de casi una hora, Pedro Sánchez ha vinculado sus explicaciones sobre la posición del Gobierno hacia Cataluña con el acuerdo alcanzado entre Inglaterra y la Unión Europea para el Brexit. Siguiendo este hilo ha realizado constantes paralelismos recordando, por ejemplo, las mentiras difundidas entre los partidarios del Brexit en Inglaterra y el secesionismo catalán.

« Caminan por la misma vía de agravios inventados y de decisiones binarias, que obligan a elegir entre identidades, procesos en que se culpa a un tercero y se obvian las responsabilidades propias, en que se demoniza a quien discrepa y se genera crispación», ha censurado. «El independentismo ha seguido el mismo patrón de engaños que británicos y ha conseguido crispar y dividir a sociedad catalana y española», ha continuado. Como solución a ambas cuestiones, Sánchez ha abogado por fortalecer nuestro proyecto común, el europeo y el de España, y ha vuelto a apostar por el diálogo como vía para encaminar la crisis catalana.

También ha dejado claro que «pese a las amenazas de elementos radicales del independentismo, el Gobierno celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre». Y que será en este cónclave en el que el Ejecutivo aprobará la subida del Salario Mínimo Interporfesional (SMI) hasta los 900 euros al mes.