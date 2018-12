Pedro Sánchez comparece ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en directo

Actualizar

9.25«El independentismo ha seguido el mismo patrón de engaños y de exaltación de emociones que sus compañeros británicos», dice en comparación de ambos, pero partiendo de la base del Brexit.

9.23Sánchez sigue con su discurso. En él hace más énfasis en criticar el Brexit que el separatismo catalán.

9.20«Quieren conseguir la polaridad. Negar el espacio a la moderación y al entendimiento. Lo hemos visto en el Brexit y lo hemos visto en Cataluña», continúa hablando el presidente del Gobierno.

9.19«El Brexit tendrá consecuencias muy dolorosas», insiste Sánchez.

9.17Pedro Sánchez: «Con el Brexit nos encontramos un movimiento que va contra la historia y contra la razón».

9.15«Tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por caminos paralelos», dice Sánchez refiriéndose al victimismo que ambos abanderan.

9.13«El problema en Cataluña no es la independencia, el problema en Cataluña es la convivencia», incide Sánchez.

9.10«Reivindicar la vía eslovena denota un desconiocimiento de la historia y una desesperació nde aquellos quie no tienen otra cosa que la mentira para sostener sus ideas». «La vía para resolver nuestros probelmas es la vía constitucional dentro de la legalidad. Todo lo que se sitúe fuera del estatuto de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho».

9.08«En el Consejo de Ministros de Barcelona se aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros», ha dicho el presidente del Gobierno.

9.04«Fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España. El independentismo catalán socaba el proyecto europeo a fuerza de socabar el proyecto de España», dice el presidente. «En relación con los Mossos, el Gobierno no aceptará que se produzca la vejación de funciones por parte de quien tiene encargada la seguridad en Cataluña. En relación a la injustificable inacción de los cargos políticos para que actuaran los Mossos, les mandamos un mensaje claro: que cumplan con sus obligaciones, de persistir en su actitud, un número suficiente de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se trasladarán a Cataluña para garantizar la seguridad», continúa. «Pese a las amenazas de algunos elementos radicales, el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros el 21 de diciembre. No es el primer Consejo de Ministros fuera de Madrid y no va a ser el último», ha dicho.

9.03«Quiero expresar la solidaridad y el apoyo al pueblo francés y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo», ha comenzado diciendo Sánchez.

8.59Cabe recordar que los CDR y algunos sindicatos independentistas han convocado una huelga general en Cataluña el 21 de diciembre, día en el que Sánchez ha anunciado un Consejo de Ministros en esta región, concretamente en la Casa de Llotja de Mar.

8.55En breves instantes comenzará la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

8.50El ambiente en el Congreso estará caldeado. Y es que, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realizó una declaraciones haciendo una llamada a «la vía eslovena» como método de implementación «de una república». Unas declaraciones que Pedro Sánchez calificó de «inaceptables» y que sirvieron para que el PP pidiera que el Gobierno retome el «155».

8.45Tras la comparecencia ante el Pleno, comenzará la sesión de control al Gobierno también en el Congreso de los Diputados.

8.40El presidente del Gobierno va a informar de la situación en Cataluña, de los acuerdos del último Consejo Europeo sobre el Brexit y de la celebración del próximo Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre.

8.30¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados.