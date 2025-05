Los saharauis que impulsan la querella contra el líder del Polisario piden prisión provisional

La Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (ASADEHD) ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que solicita prisión provisional para el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que se encuentra hospitalizado en Logroño, para garantizar que se pone a disposición de la Justicia en la causa reabierta contra él este martes por delitos de lesa humanidad.

Gali, cuya presencia en España ha sido el detonante de una grave crisis diplomática con Marruecos que se ha saldado con la mayor llegada de inmigrantes por Ceuta de los registros históricos, ha sido ya citado a declarar como imputado el próximo 1 de junio en otra causa abierta en la Audiencia Nacional por delitos de torturas denunciados por un activista, sin embargo, se ha negado a firmar la citación, según las fuentes consultadas por este diario.

En el caso de la causa por lesa humanidad de la asociación saharaui, sin embargo, no ha sido aún citado como tampoco se han adoptado medidas cautelares porque el juez instructor Santiago Pedraz, en línea con el criterio de la Fiscalía, entendió que no procedía en tanto estuviese hospitalizado y «cuando no hay indicios claros de su participación» en los hechos que señala la querella.

Para la asociación, sí que existen bastantes indicios como para «deducir la participación» de Gali en los delitos de genocidio que se le atribuyen y teniendo en cuenta que no ha dado por recibida la notificación para comparecer en la otra causa de la Audiencia Nacional, consideran «necesario» que se acuerde la prisión provisional para garantizar que permanece a disposición de la Justicia.

Mientras, el activista promotor de esa otra causa, Fadel Breica, ha solicitado igualmente que se impongan cautelares al líder del Polisario porque considera que concurre un elevado riesgo de fuga o que, al menos, se adelante la fecha de su comparecencia ante el juez , según informan en fuentes jurídicas a este diario. Cabe recordar que a España llegó en un avión medicalizado bajo una identidad falsa.