Tensión entre Calvo y Montero por la reunión de Gobierno y Ciudadanos Montero: «Cs ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE» Calvo replica que todo el Ejecutivo ha estado representado en la cita de esta mañana Bal niega vetos de Ciudadanos a Unidas Podemos

La reunión que han mantenido este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, junto a sus respectivos equipos en el Congreso ha levantado ampollas en Unidas Podemos y ha provocado un encontronazo entre la número dos del Ejecutivo y la titular de Igualdad, Irene Montero.

Calvo ha echado el alto a la ministra morada este lunes y le ha replicado que «cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado». «Estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera, en nombre del Gobierno, para escuchar a un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno», ha abundado.

Montero cargó ayer contra la reunión asegurando que Bal había vetado la presencia de Podemos en la cita y que, por tanto, el encuentro quedaba limitado al PSOE y a la formación naranja, pero no al Gobierno.

Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes — Irene Montero (@IreneMontero) August 2, 2020

La número dos de Podemos también aseguró que acatan la decisión del partido liderado por Inés Arrimadas pero le animó a respetar «la soberanía popular y su expresión en el Parlamento. »Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes«, atizó.

Sin embargo, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, negó este planteamiento y cualquier veto a Podemos por parte de su grupo. "Estaba representado todo el Gobierno, no hay ningún veto a nadie, no hay vetos... con la que está cayendo no vamos a ponernos a pensar en vetos, ni en fotos, Ciudadanos no hace eso", rechazó.

Según Bal, la reunión de este lunes estaba prevista desde junio, cuando ambas partes se reunieron para negociar las prórrogas del estado de alarma y los nuevos reales decretos del Gobierno.

Bal ha recordado que los interlocutores de hoy han sido los mismos que en junio —cuando Unidas Podemos no protestó por los contactos— y ha subrayado que la cita ha tenido el objeto de hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Cs y que quiénes han acudido a la cita han sido "las personas con responsabilidad" en esas áreas.

De hecho, ha querido recordar la negociación que la formación naranja mantuvo con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos sobre los ERTEs, como ejemplo de que la formación naranja no pone problemas a la hora de sentarse con los ministros morados. "No puede haber veto por ningún grupo si se trata de encontrar soluciones, si se trata de sentarse en una mesa", criticó.

"Es verdad que Podemos se pone nervioso en cuanto nosotros aparecemos en el tablero con soluciones moderadas, siendo constructivos, se nos enfada Iglesias", cargó contra el líder de la formación morada. "Lo estaremos haciendo bien si se nos enfada porque lo que debe quedar claro a todo el mundo es donde está Ciudadanos".

En la reunión entre Gobierno y Ciudadanos también han participado este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el secretario de estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños.