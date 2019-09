Puerto Olímpico: una zona sentenciada Lejos del esplendor con el que se inauguró, el Puerto Olímpico espera ahora el cierre de sus degradados locales

Un nuevo robo con violencia en Barcelona acabó la madrugada de martes a miércoles con otra víctima mortal en la capital catalana, una joven de 26 años y vecina de El Vendrell (Tarragona). La apuñalaron en Smar, una coctelería del Puerto Olímpico de la capital catalana, tras robarle el «smartphone» cuando estaba de fiesta. Esta es la principal hipótesis con la que trabaja la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra, según explicaron fuentes de la investigación.

En la refriega también resultó lesionado un vigilante de seguridad, que había intentado ayudar a la víctima cuando trataron de robarle sus pertenencias. Pese a haber recibido un navajazo en el estómago, la vida del vigilante no corre peligro. Peor suerte tuvo la joven, que a consecuencia de las heridas murió a las pocas horas en el centro hospitalario en el que había sido ingresada en estado crítico.

En síntesis, según la versión de los testigos que a esas horas estaban de copas en la coctelería, la secuencia de los hechos fue la siguiente: los dos supuestos ladrones entraron en local tratando de robar pertenencias a los clientes. La joven, al ver que le había desaparecido el móvil, pidió ayuda al vigilante de seguridad, que intervino para recuperar el teléfono de la víctima. Fue al echar a los dos malhechores del local cuando uno de ellos sacó una navaja y les atacó. A la chica la acuchilló en el pecho y al trabajador en el estómago. Luego, se dieron a la fuga.

Decadencia y degradación

Una zona de ocio cada vez más empañada por los incidentes. El Puerto Olímpico, que este verano ha sido escenario de dos muertes violentas, ha perdido todo el esplendor con el que hace ya más de 25 años, a las puertas de los Juegos Olímpicos, se estrenó en primera línea del mar. Entonces se llenó de una veintena de locales de gastronomía mediterránea que con el paso de los años han acabado transformados en bares y discotecas.

Ahora, en la recta final de una concesión que termina la primavera de 2020 y sabiendo que el Ayuntamiento no renovará sus usos, el espacio muestra claras señales de decadencia y degradación. Alcohol a precios muy bajos, también con rutas de chupitos, son los puntos fuertes de muchos de sus locales en los que, además de turistas con ganas de fiesta, cada vez son más frecuentados por grupos de delincuentes que quieren aprovecharse de aquellos que están más despistados con sus pertenencias, víctimas de las copas de más.

El Puerto Olímpico, también por la mañana, es territorio prácticamente 100% turista. Ayer al mediodía, por ejemplo, por la zona paseaban, sin saber lo que había pasado horas antes, visitantes encantados con ver barcos y la primera línea de mar, mientras algunos autóctonos pasaban por allí haciendo «footing» o en bicicleta. Los vecinos, sin embargo, apenas lo pisan.

Operativos poco efectivos

La pelea grupal que acabó con una persona fallecida a las puertas de una discoteca hace más de un mes y el fatal episodio de ayer por la madrugada solo han hecho que empeorar la imagen de la zona. Los dispositivos policiales implantados este mismo verano han mejorado la situación, reconocen los empresarios, pero no es suficiente. «Tendría que haber parejas de policías paseando», comentaban ayer empleados de la zona.

«Estas cosas no pasan cada día, no hay tantos problemas pero no hay control en los accesos y no sabemos quién entra y quién no», explicaba ayer a ABC Simo, propietario de un local de la zona. Él mismo recuerda como ejemplo que la noche anterior a la de ayer, hubo un incidente, que por suerte acabó en nada, con un individuo que sacó un cuchillo. «Llamamos a los Mossos, vinieron, se lo quitaron y ya está. Los dispositivos tampoco sirven de gran cosa porque no evitan que surjan estos incidentes», opina.

Las patronales del ocio nocturno salieron ayer en tromba a exigir más policía y a la vez a reclamar que no se criminalice al sector ni a la zona. «El 99,9 por ciento de la gente que sale de fiesta por Barcelona sale a divertirse sin robar ni herir a nadie y se comporta correctamente», recordaban.