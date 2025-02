El PSOE archiva el expediente de expulsión de Nicolás Redondo

El PSOE ha sobreseído la investigación que abrió el pasado mes de mayo al exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros , cuando consideró que había pedido el voto para la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . La dirección socialista también abrió un expediente de expulsión contra el expresidente regional madrileño Joaquín Leguina , pero en este caso la investigación sigue abierta y sin plazo para su resolución.

La conclusión de la investigación sobre Nicolás Redondo es que en realidad no pidió el voto para la candidata del PP. El exdirigente socialista vasco considera que la decisión de su partido, de archivar el expediente, «apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE», según informa Ep.

En el documento, al que ha tenido acceso ABC, el instructor señala que «no queda acreditado la comisión de las faltas atribuidas y sí queda acreditado que Nicolás Redondo actuó solicitando la rectificación de las informaciones publicadas, negando haber solicitado el voto para Díaz Ayuso al tiempo que defendió al candidato del PSOE».

«Por tanto, de lo actuado, no cabe imputar la comisión de faltas tipificadas en la normativa del PSOE a Nicolás Redondo Terreros», concluye el informe.

Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Federal del partido acordó sobreseer el procedimiento iniciado el 6 de mayo contra Redondo Terreros y notificar la resolución al interesado y a las comisiones ejecutivas de los ámbitos territoriales.

El apoyo de Guerra

En declaraciones a Europa Press, Nicolás Redondo aseguró sentirse «muy contento con los apoyos» que ha tenido en estos meses que, asegura, «han sido muy complicados». «No puedo menos que agradecer a Alfonso Guerra su apasionado e inteligente apoyo a mi posición», destacó el exdirigente socialista, quien añadió que le «emocionó» el apoyo del exvicepresidente socialista a quien considera «uno de los personajes más importantes de estos últimos 40 años del socialismo español».

Redondo recordó también los apoyos de otros socialistas vascos y del propio Cándido Méndez . A su juicio, el motivo del expediente era «desgraciado», pero le ha permitido «ver la solidaridad de algunos compañeros que además son amigos para siempre».

El ex secretario general del PSE señaló que en su respuesta al expediente contestó desde el punto de vista «estrictamente político» y precisó que la parte en la que le acusaban de haber pedido el voto para Ayuso «no tenía consistencia» porque él sabía que «no había pedido el voto para ella y el PSOE lo sabía también». Sobre esta cuestión, recordó que al mismo acto que invitó a Ayuso también invitó al candidato socialista Ángel Gabilondo y al de Ciudadanos, Edmundo Bal .

Por lo que se refiere a declaraciones que realizó sobre asuntos políticos, Nicolás Redondo considera que la resolución «apuntala un amplio margen de discrepancia en el PSOE», un partido, afirmó, en el que «no todos tenemos que pensar lo mismo» sino que «existen apreciaciones diferentes y debe ser reconocido y es bueno».

Leguina, a los tribunales

El expresidente autonómico madrileño Joaquín Leguina , en conversación con ABC, confirmó que en su caso el expediente sigue abierto y sin plazo fijo para que tenga que resolverse. En su opinión, como los estatutos del PSOE no marcan un límite de tiempo, «no lo resolverán nunca», porque no les interesa. «Ya he dicho que si me echan del partido vamos a los tribunales, y tal como está la relación de Sánchez con los jueces saben perfectamente que les puede caer un buen palo». Por eso cree que el PSOE no se arriesgará y prefiere dejar el procedimiento sin resolver sine die.

Leguina denuncia que el instructor que le ha correspondido le está atacando en las redes sociales. Además, cree que a Nicolás Redondo le han exonerado porque lo ha defendido «la gente del País Vasco». «Aquí no tengo quien me defienda, porque no existe la Federación madrileña», advierte. A su juicio, todo esto demuestra la deriva en la que ha caído el PSOE, «que se ha convertido en la propiedad de un señor».