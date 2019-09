El presidente del Senado también plagió en su libro Premio Espasa de Ensayo 2010 «Amo, luego existo» contiene partes copiadas sin cita a las hagiografías del sacerdote Alban Butler y a dos obras de Antonio Damasio y Franco Berardi sobre Spinoza y la infelicidad, respectivamente

«Amo, luego existo. Los filósofos y el amor» (2010) es el libro con el que Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, obtuvo el que quizás sea su mayor reconocimiento literario, el prestigioso Premio Espasa de Ensayo.

Solo en un primer análisis de esta obra, ABC ya ha detectado plagios a tres autores, en los que, además, se repiten los patrones de «copia-pega» que ya desvelamos en otros dos libros del presidente del Senado, «Filosofía contemporánea» (2002) y «Ser sin tiempo» (2016). Manuel Cruz ha publicado más de 34 libros en los últimos 40 años, a razón de casi uno cada doce meses.

En el que nos ocupa hoy, y que quizás sea su libro más conocido, «Amo, luego existo», Cruz trata el tema del amor en la filosofía. Uno de los capítulos los dedica al que es todo un clásico de esta materia, San Agustín, uno de los mayores intelectuales de su tiempo. Para hablar del célebre santo de Hipona, Manuel Cruz recurre a la gran hagiografía del sacerdote católico británico Alban Butler, que dedicó treinta años de su vida a su obra «Vidas de los Santos», dividida en cuatro volúmenes.

Las copias son textuales del tercer tomo de Butler, y Cruz no solo no usa comillas, sino que no cita de modo alguno al cura inglés: ni al pie, ni con un «como recogió Butler...». Nada. La obra de Butler, referencia del catolicismo, es del siglo XVIII. ABC ha usado la edición en español de 1965, traducida por Wifredo Guinea, la misma que «inspiró» al presidente del Senado.

En otro capítulo de su premiado libro, Cruz habla de la vida de Baruch Spinoza, filosófo holandés considerado como uno de los padres del racionalismo. Para ello copia de forma literal lo que antes redactó el portugués Antonio Damasio en su libro «En busca de Spinoza». No usa comillas ni cita directa alguna. Solo hay una referencia a Damasio en la bibliografía, lo que no le permite, lógicamente, usar sus textos literales sin citarlos (los números de página del ensayo filosófico de Cruz corresponden a una edición digital que no coincide con la paginación en formato papel).

Ocurre lo mismo con el filósofo contemporáneo italiano Franco Berardi, pero de forma especialmente grave, ya que le hurta reflexiones filosóficas contenidas en «La fábrica de la infelicidad». Cruz copia 7 frases con reflexiones de Berardi que están repartidas en cuatro páginas de su libro y las junta en dos de «Amo, luego existo». Aquí van cinco:

Ofrecemos a continuación las dos páginas en una imagen amplia en las que Manuel Cruz aglutinó las siete frases de Berardi. En la segunda reproducción se pueden ver las dos restantes para sumar siete, que no han sido publicadas en la edición de papel por falta de espacio:

Sin respuesta por cuarta vez

Esta es la cuarta entrega que publicamos sobre los plagios de Manuel Cruz. Como en las tres anteriores, ABC se puso en contacto previamente con el gabinete del presidente del Senado para ofrecerle la oportunidad de dar una explicación, pero el político del PSC volvió a negarse.

Con los tres plagios que contiene esta información, ya son 14 los autores de cuya obra se aprovechó Manuel Cruz sin citar el origen de pasajes literales. Los plagios se reparten en «Filosofía Contemporánea» (15 copias a 9 autores), «Ser sin tiempo» (5 copias a 2 autores) y «Amo, luego existo» (13 copias literales a 3 autores).

En cuanto a los plagios a Byung-Chul Han, ABC los detectó en las páginas 69, 72, 74 y 79. Dijimos que Cruz no mencionaba al filósofo coreano en esos extractos, como era su obligación, y añadimos «ni en ninguna otra parte» de su texto, pero sí hay una referencia a Byung Chul-Han en una nota al pie de la página 75, sin relación alguna con lo plagiado en las otras páginas. Aunque este hecho no cambia la información, debemos matizarlo.