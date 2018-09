Así plagió Pedro Sánchez en su libro una nota de prensa textual del Consejo de Ministros El presidente copió y pegó, sin ningún tipo de cita ni comillas, una nota del Ministerio de Industria distribuida a los periodistas tras el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2010. Hizo lo mismo con otros cinco textos

Javier Chicote

Pedro Sánchez también plagió en su libro «La nueva diplomacia económica española», basado en su tesis doctoral y publicado un año después en 2013, al alimón con Carlos Ocaña Orbis, el que fuera jefe de gabinete de Miguel Sebastián.

Pedro Sánchez también plagió en su libro «La nueva diplomacia económica española», basado en su tesis doctoral y publicado un año después en 2013, al alimón con Carlos Ocaña Orbis, el que fuera jefe de gabinete de Miguel Sebastián. El libro, que cuesta 20 euros, tiene material que no figura en la tesis, pero que también fue plagiado. Uno de los casos más llamativos es el de la nota que distribuyó la Secretaría de Estado de Comunicación tras el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2010, el documento conocido como la «Referencia» de la reunión gubernamental de los viernes.

Sánchez y Carlos Ocaña copiaron literalmente la mayor parte de la sección dedicada al Ministerio de Industria, cuando su titular era Miguel Sebastián. En el libro del presidente del Gobierno no aparecen comillas ni ninguna referencia a este documento, ni dentro del texto, ni el pie, ni en la bibliografía. El plagio es total.

ORIGINAL. En este imagen se pueden ver tres puntos de la nota oficial del Consejo de Ministros:

PLAGIO. En esta otra, los mismos puntos copiados en el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña:

ORIGINAL. Aquí otro punto del Consejo de Minsitros relativo a Industria, que aprobaba el reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

PLAGIO. Sánchez y Ocaña no se molestaron en cambiar ni una coma, ni un verbo, ni un adverbio, nada.

ORIGINAL. Este es el último punto de la refrencia del Consejo de Ministros relativa al Ministerio de Industria.

PLAGIO. Pedro Sánchez lo fusiló, literal, entre las páginas 58 y 59 de su libro «La nueva diplomacia económica española».

El diario «El País» publicó ayer que Sánchez y Ocaña copiaron sin cita alguna varios párrafos de una conferencia que dictó el diplomático Manuel Cacho en la Universidad Camilo José Cela, donde el actual presidente del Gobierno era profesor, el 25 de febrero de 2013. Al final de esa información, el diario de Prisa añade que ambos autores copiaron también de cinco documentos oficiales, entre ellos el que hoy reproduce ABC, aunque no desarrolla esta información. «El País» sí añade que, según fuentes de La Moncloa, «está todo en orden». Aseveran esas fuentes que «está permitida la utilización de iniciativas y documentos de carácter parlamentario, que son de uso público». Por contra, fuentes editoriales y académicas consultadas por ABC sostienen que «jamás» permitirían algo así porque cuando se copia y se pega «hay que citar, aunque el texto original no vaya firmado con nombre y apellidos». «Desacredita completamente el libro y, sobre todo, al autor, no es serio», añaden.