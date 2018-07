Pablo Casado: «Aquí no hay revisionismo, hay orgullo»

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha cerrado este sábado el turno para los discursos de los candidatos con una intervención donde ha querido reivindicar los «valores» del partido y donde ha mostrado «orgullo» por el pasado de la formación. El diputado, que ha negado que su candiatura apueste por el «revisionismo», ha recordado a los tres presidentes más importantes del PP, Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Para este último, presente en el plenario del Congreso, Casado ha tenido unas palabras para reivindicar su labor al frente del Ejecutivo y del partido. «Nos has traído hasta aquí. Estamos orgullosos de tu labor de gobierno, y estoy orgulloso de haber sido tu portavoz en aquellos platós a los que nadie quería ir, y de aparecer en los días en lso que nadie quería dar ruedas de prensa». También ha dedicado unos minutos el diputado a agradecer al resto de candidatos que no pasaron el corte de la primera vuelta de las primarias su labor y que hayan decidido integrarse en su candidatura -a excepción de Cospedal, que no obstant ha brindado su apoyo a Casado su apoyo públicamente-.

También ha lanzado el candidato algunos reproches a su rival en estas primarias, Soraya Sánez de Santamaría, que previamente ha hecho lo propio con Casado en su discurso. La exvicepresidenta se reivindicó como «la candidata de la militancia» y pidió a los compromisarios que no «enmendasen» el voto de los afiliados en la segunda vuelta de las primarias. «Yo defiendo la legitimidad en este proceso de dos urnas, y acepto sus normas hasta el final, aunque no me han venido demasiado bien en la primera parte del Congreso», ha asegurado el diputado.

«Yo defiendo a los compromisarios igual que defiendo a los diputados que luego eligen al presidente del Gobierno. Defiendo a los afiliados que votaron sabiendo que luego habría otra votación, y que sabían que con otro modelo igual hubieran llegado hasta aquí otras candidaturas», ha asegurado Casado, que ha reivindicado que no ha llamado a ninguno de los compromisarios para pedir el voto.: «No he querido incomodaros, porque quiero que votéis en libertad, con la cabeza y con el corazón. Esta es vuestra decisión, libre, soberana y democrática».

El candidato ha defendido tambiñen que «no hay que tener miedo al debate, a la libertad, a que votéis y a enseñar nuestro proyecto. Pero más allá de los mensajes a Santamaría, el discuso de Casado ha estado completamente marcado por la defensa ideológica de los valores que a su juicio representan al PP: la libertad, la familia, la seguridad, la defensa de la vida y la unidad de España. «Somos el partido de la libertad, de las personas, el que no colectiviza la sociedad en mujeres, jóvenes, mayores o inmigrantes, sino que todos somos personas. Somos el partido de la libertad individual, de las personas. Y por eso somos los que mejor defendemos la bajada de impuestos, fomentamos la innovación y el emprendimiento», ha reivindicado.

«Somos el partido de la vida y de la familia, sin complejos, con todas las letras, y eso no es de derechas ni de izquierdas, es sencillamente la base social de cualqueir país. No hay nada más progresista que defender la vida», ha proseguido. Casado ha definido al PP como «el partido de las víctimas de ETA, y por eso en la cúspide del principio de seguridad está nuestra esencia». El candidato ha asegurado que su objetivo es «recuperar los tres millones de votantes que se han ido y que saben que puden volver, Hay que volver a ser un partido de once millones de votantes».