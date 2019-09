Ronda de consultas Ana Oramas carga contra los «estrategas electorales» del PSOE y el «salto al vacío desesperado» de Rivera La diputada de Coalición Canaria se ha mostrado «pesimista» sobre la posibilidad de evitar una nueva convocatoria electoral

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha asegurado hoy, tras su audiencia con el Rey, que es «muy pesimista» de cara a una posible investidura del socialista Pedro Sánchez y ha culpado de la situación a los asesores: «Todo esto lo ha estado dirigiendo un estratega electoral, no la gente del PSOE». Oramas se ha dirigido también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que ha acusado de dar «un salto al vacío desesperado» al ofrecer al PSOE una abstención conjunta con el PP con condiciones.

Para la diputada canaria, el Ejecutivo de Sánchez no ha mostrado «interés en llegar a acuerdos» con las fuerzas parlamentarias «para evitar elecciones». Según Oramas, el origen del problema está en los «estrategas electorales» del PSOE, una referencia a Iván Redondo, asesor de máxima confianza del presidente del Gobierno en funciones: «Lo primero es el líder, después el partido y por último el país».

«Coalición Canaria estaba dispuesta a moverse», ha manifestado Oramas, que ha denunciado que «nadie» les haya llamado «en estos tres meses». «Esto lleva a la frustración de un país y de la ciudadanía», ha insistido, porque si se repiten las elecciones «lo único que va a cambiar es que PP y PSOE tendrán 15 diputados más». «Nadie va a tener mayoría absoluta», ha sentenciado.

Además, Oramas ha criticado la inconveniencia de ir a elecciones en un contexto nacional e internacional de inestabilidad. «Se acerca una tormenta perfecta», ha dicho en referencia a una crisis «económica, política, institucional y europea», y «hacen falta luces largas».

Propuesta de Ciudadanos

Oramas también se ha referido al anuncio hecho hoy por Albert Rivera, que ha propuesto una abstención conjunta de PP y Ciudadanos a cambio de que no se indulte a los presos del «procés», no se suban los impuestos y que Navarra Suma sea parte del Gobierno de la Comunidad Foral. «Lo de hoy no es una oferta de desbloqueo, sino un salto al vacío desesperado» porque «sabe que se va a desangrar a izquierda y a derecha si hay elecciones», ha asegurado la diputada canaria.

La diputada ha rememorado, al igual que esta mañana lo hizo el diputado del PRC, José María Mazón, el acuerdo firmado por PSOE y Ciudadanos en 2016 y al que los nacionalistas canarios le dieron su bendición. En este sentido, ha recordado que ambas formaciones ahora sumarían mayoría absoluta.

«Si Rivera quiere desbloquear la situación, como ha dicho hoy, no tiene que dirigirse a Casado sino a Sánchez», ha subrayado Oramas, que también ha criticado este cambio de postura tras «despreciar» a Toni Roldán y Francisco de la Torre, diputados naranjas que abogaban por facilitar la investidura.

A pesar de esto, también se ha dirigido expresamente al líder socialista tras su respuesta a esta oferta, criticándola: «Hazle una oferta a Ciudadanos a raíz de lo que ha pasado».