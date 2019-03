La Junta Electoral apercibe a Calvo por hacer uso partidista de una cuenta de Twitter del Ministerio Avisa de que en el caso de repetirse los mensajes electoralistas desde Presidencia, le abrirá un expediente sancionador

Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 21/03/2019 21:43h

La Junta Electoral Central no está solo para reprender constantemente a Quim Torra por su continuada desobediencia. Esta noche, según ha informado en un comunicado, ha advertido a la viicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de que no puede emplear las cuentas oficiales de Twitter para atacar indiscriminadamente a la oposición y utilizarlas como una herramienta más de campaña. Si continúa haciéndolo en el futuro, se le abrirá un expediente sancionador.

El órgano supervisor de los procesos electorales en España ha avisado además de que no es suficiente, una vez denunciados los mensajes partidistas, con borrarlos. Y es que el daño a la neutralidad que deben guardar los poderes públicos ya está hecho.

Fuentes de la JEC califican este tema como un asunto menor que ocupó muy poco tiempo de la reunión, ya que la mayor parte del tiempo la dedicaron a la redaccíon de la resolución de la cuestión de los lazos y símbolos seaparatistas.

No obstante, aún han tenido tiempo de denunciar algunos de los mensajes vertidos desde la cuenta oficial del Ministerio de la Presidencia, tales como: «las derechas tienen bloqueada la ley de igualdad laboral desde hace un año»; «las derechas no pueden caer en el error del PP: recurrir las leyes ante el Tribunal Constitucional»; «si no es urgente y necesario que las mujeres no sean discriminadas por igual trabajo y salario o que los permisos de paternidad avancen, que nos digan los partidos de derechas que acento es urgente y necesario»; «la oposición ha estado insultando al presidente constantemente. No se han adaptado y han decidido hacer cosas poco comprensibles e innecesarias»; «Ciudadanos y Partido Popular (...) no paran de decir y hacer cosas insustanciales».