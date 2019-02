Juicio del «procés» en directo | Rajoy afirma que el 1 de octubre «no hubo ningún referéndum»

Actualizado: 27/02/2019 16:15h

16.15Rajoy: «El contingente [de 6.000 agentes enviados a Cataluña] formaba parte de un elenco de decisiones que tomó el Gobierno para que se respetara la Ley».

16.14Rajoy: «Los responsables de la Generalitat dieron a concoer [...] que ellos iban a celebrar el referéndum sí o sí. El propio señor Puigdemont me hizo llegar una carta en la que se me instaba a negociar los términos en los que se iba a celebrar ese referéndum».

16.13Rajoy: «Lo que se convocó no era un referéndum». Asegura que el 1-o «no hubo ningún referéndum».

16.12Rajoy asegura que le dijo a Artur Mas que, si quería un referéndum, «las Cortes Generales tienen que reformar la Constitución y tiene que ser el conjunto de la población la que tome la decisión». «Todos los interlocutores que tuve en la Generalitat tenían claro que mientras Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno de España no habría referéndum».

16.10Rajoy: «Del referéndum nunca hubo nada de lo que hablar porque ya dejé patente que en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba, saltándose la Constitución, a liquidar la unidad nacional».

16.09Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, preguntado por la acusación particular de Vox sobre la existencia de un «comité restringido» cuya principal función era «mantener conversaciones entre la Generalitat, el PP y el PSOE»: «No conozco ningún "comité restringido". Si quiere usted decir que podía haber conversaciones, pues puede haberlas habido como siempre ha sucedido en política». «Lo que no me consta es que se llamara "comité restringido".

16.06Se reanuda la octava sesión del juicio al «procés» con la declaración de Mariano Rajoy.

15.40A pesar del orden previsto de las testificales, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declarará a las 16.00 horas, antes que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

14.35Finaliza la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría. El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso que durará hasta las 16.00.

14.34Sáenz de Santamaría: «Tengo conocimiento de cómo el señor Puigdemont hizo una comparecencia, lo que se firmó, la posibilidad que tuvo de decir que no se había proclamado la independencia, la posibiildad que tuvo que revocarla», pero indica que no sabe si se publicó.

14.33La abogada de Forcadell pregunta a Sáenz de Santamaría si tenía conocimeinto de que «la DUI no se publicó, por lo que no tendía efectos jurídicos, y no se votó»: «El señor Puigdemont recibió un requerimiento del Presidente del Gobierno donde le pidió que indicara si había proclamado o no la independencia y la respuesta fue pública».

14.30Sáenz de Santamaría: «España es una democracia, tenemos tribunales democráticos, la policía actúa cumpliendo la Ley y eso es un elemento a tener en cuenta. Luego cada uno tendrá los juicios que se produzcan».

14.26Sáenz de Santamaría: «Una vez que fue cesado el Gobierno de la Generalitat, procuramos trabajar de la mejor manera posible para que en Cataluña se siguieran prestando los servicios públicos».

14.25Sáenz de Santamaría: «La Delegación del Gobierno nos iba contando los sucesos en los diferentes registros, pero el Gobierno no lleva el registro de denuncias que tienen lugar ante los tribunales».

14.22Sáenz de Santamaría: «Cumpliendo decisiones judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevaron a cabo varios registros en los que se intervino material electoral. [...] Eran decisiones judiciales y el Gobierno no tenía nada que ver».

14.14Sáenz de Santamaría responde ahora a Francesc Homs, que le pregunta sobre si la hoja de ruta fue recurrida ante el Tribunal Constitucional: «Todas y cada una de las decisiones que se adoptaron por la Generalitat de Cataluña o por el Parlament que tenían efectos jurídicos fueron recurridas».

14.10Reprimenda de Manuel Marchena, presidente de la Sala, a Pina, abogado de la defensa, por hacer una pregunta con un enunciado «manifiestamente improcedente» relacionada con la petición de más de dos millones de ciudadanos catalanes de celebrar un referéndum. Una vez reformulada, Sáenz de Santamaría ha resopondido que «la obligación de un Gobierno es respetar las leyes y cumplir la Constitución».

14.06Sáenz de Santamaría, preguntada por Pina sobre si sabe que el 1 de octubre fueron dos millones y medio de catalanes a votar: «La Junta Electoral Central, que es el órgano al que yo me tengo que remitir, no dice eso».

14.00Sáenz de Santamaría preguntada sobre por qué no hubo un envío de agentes como el del 1 de octubre para la consulta del 9-N: «Hubo distintas denuncias antes distintos tribunales y ninguno acordó la intervención».

13.58Sáenz de Santamaría: «Hubo preocupación por la actuación de la Generalitat tras el cambio [en julio] de la Consejería de Interior», que pasó a dirigir Forn y de la que dependían los Mossos. Santamaría asegura que el Ministerio de Interior «tenía capacidad para anticiparse a lo que podía pasar».

13.56Sáenz de Santamaría, preguntada por qué afirma que a raíz de los hechos del 20-S se decidió enviar a 6.000 agentes a Cataluña cuando el barco en el que se iban a alojar se solicitó el 19 de septiembre: «Desde el Ministerio del Interior» se tienen en cuenta «los distintos escenarios para llevar a cabo las diferentes actuaciones».

13.50Sáenz de Santamaría, preguntada sobre el envío de 6.000 agentes a Cataluña y si confiaban en los Mossos o se pensaba en sustituirlos: «Yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial».

13.40Sáenz de Santamaría: «Mi obligación era preservar la convivencia. Otros no lo hicieron».

13.35Sáenz de Santamaría: «Yo lo único que sé es que [a los ciudadanos] se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales y lo que vi fueron las murallas humanas y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión».

13.31Sáenz de Santamaría, preguntada sobre a qué se refería cuando afirmó que el Gobierno había «descabezado al independentismo»: «Había cesado con el artículo 155 a todo el Govern de la Generalitat». «La expresión no es original mía, la había leído en un medio de comunicación».

13.29Sáenz de Santamaría: «Sé lo que es vivir un escrache. Y lo que se vivió en Cataluña no era un escrache, era un acoso violento».

13.27Sáenz de Santamaría, preguntada por el abogado de Junqueras sobre si hubo una orden para parar las «cargas policiales»: «Nadie me informó de que se hubieran parado las actuaciones policiales bajo mandato judicial». La vicepresidenta ha usado el término «actuaciones policiales bajo mandato judicial» al manifestar su contrariedad por el uso de la palabra «cargas».

13.24Sáenz de Santamaría, preguntada por la defensa sobre la frase que pronunció el 1 de octubre —«No ha habido referéndum ni apariencia de»—: «Una actuación de esa naturaleza, cuando no respeta le ley, se hace al margen de las decisiones judiciales e incumpliéndolas, además de no seguir los requisitos de este tipo de procedimientos, jurídicamente es lo que es».

13.21Sáenz de Santamaría, sobre el 20-S: «Cuando una comisión judicial que tiene el encargo de llevar a cabo un registro va a unas dependencias públicas, se impide que los detenidos formen parte del registro y sobre todo se les impide salir, lo considero como violento».

13.19Sáenz de Santamaría, sobre las reuniones bilaterales: «Se pudieron solventar algunas cuestiones como las de la financiación de los servicios esenciales».

13.15Sáenz de Santamaría: «Un Gobierno democrático respeta la liberta de expresión e ideológica. Lo que tiene que garantizar es el cumplimiento de la ley. [...] Lo que [nadie] puede es incumplir la ley, las decisiones judiciales, generar episodios violentos que alteren el orden constitucional. En mi experiencia, a nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia consolidada».

13.12Sáenz de Santamaría: «Creo que si no se hubiera convocado masivamente a la gente para que actuara como una muralla ante quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, esas imágenes no se habrían producido».

13.10Sáenz de Santamaría también alude al bien atacado con el plan secesionista ilegal: el orden constitucional. «Es una exigencia del artículo 155, había un riesgo grave de derogación de la Constitución, se había declarado la indepenencia. Habia una vulneración grave del orden constitucional. Es una medida excepcional». Rebate la tesis del valor simbólico de la declaración unilateral. «No era meramente simbólica. Por eso aplicamos el 155». Informa Luis P. Arechederra.

13.09Sáenz de Santamaría considera que la declaración de independencia del 27 de octubre no fue simbólica.

13.08La declaración de Santamaría avala algunos de los puntos claves de la acusación fiscal. Conocedora de todo lo que pasó detrás de las bambalinas políticas, la exvicepresidenta asegura que los líderes del «procés» estaban advertidos de la posible violencia en el 1-O. «Tomaron la decisión de seguir adelante, a sabiendas de lo que se había producido el 20 y 21 de septiembre», explica la testigo. Informa Luis P. Arechederra.

13.07Sáenz de Santamaría, preguntada sobre si estaba en peligro el orden constitucional: «Por supuesto. Es una exigencia del artículo 155 de la Constitución».

