Más de 10.000 bloques siguen siendo cárceles en Sevilla en 2025

Reportaje

Los hogares suponen auténticas prisiones para aquellas personas que no pueden salir de casa ni para comprar comida o medicamentos

Bajo una inversión de siete millones, Sanz reducirá un millar de viviendas afectadas en San Pablo con la instalación de 52 ascensores, pero la demanda es mucho mayor

La primera convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores en los pisos cárceles de Sevilla será en septiembre

Dos vecinas caminan de la mano por la acera de una calle del Polígono de San Pablo
Dos vecinas caminan de la mano por la acera de una calle del Polígono de San Pablo Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

En la Plaza del Amanecer hay familias enteras que no ven el sol. Se trata de cientos de vecinos de este punto del Polígono de San Pablo, que representa como ninguno de los barrios en la capital un drama que se extiende desde ... hace años por todos los distritos de Sevilla: los pisos cárceles. Cuentan con dicha denominación aquellos edificios sin ascensor en los que se ven confinados miles de sevillanos día tras día y noche tras noche hasta el punto de que no pueden hacer la compra o plantear cualquier tipo de vida diaria, al no ser capaces de bajar las escaleras bien a razón de algún tipo de enfermedad que se lo impida o el mero hecho de poseer una edad avanzada. Se contabiliza que siguen existiendo más de 10.000 bloques repartidos por toda Sevilla, teniendo en cuenta que a nivel municipal los que cuentan son aquellos a partir de una tercera planta, como se indicó en una nota de prensa reciente, lo cual habla a las claras de que el problema adquiere un grado estructural y hasta ahora no se está poniendo el foco en poder remediarlo.

