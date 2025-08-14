Más de 10.000 bloques siguen siendo cárceles en Sevilla en 2025

En la Plaza del Amanecer hay familias enteras que no ven el sol. Se trata de cientos de vecinos de este punto del Polígono de San Pablo, que representa como ninguno de los barrios en la capital un drama que se extiende desde ... hace años por todos los distritos de Sevilla: los pisos cárceles. Cuentan con dicha denominación aquellos edificios sin ascensor en los que se ven confinados miles de sevillanos día tras día y noche tras noche hasta el punto de que no pueden hacer la compra o plantear cualquier tipo de vida diaria, al no ser capaces de bajar las escaleras bien a razón de algún tipo de enfermedad que se lo impida o el mero hecho de poseer una edad avanzada. Se contabiliza que siguen existiendo más de 10.000 bloques repartidos por toda Sevilla, teniendo en cuenta que a nivel municipal los que cuentan son aquellos a partir de una tercera planta, como se indicó en una nota de prensa reciente, lo cual habla a las claras de que el problema adquiere un grado estructural y hasta ahora no se está poniendo el foco en poder remediarlo.

Ha sido el Ayuntamiento de Sevilla que encabeza José Luis Sanz el primero en mirar de frente a estos vecinos de San Pablo para ir atajando este problema de forma progresiva. La solución no es sencilla ni fácil de alcanzar a un mínimo porcentaje siquiera de las personas cuyos problemas de movilidad les hacen estar recluidos en sus domicilios al no poder moverse. Pero el Consistorio ya se lleva moviendo meses en este sentido después de que Sanz visitase en varias ocasiones el barrio para conocer las necesidades vecinales de primera mano y será la Gerencia de Urbanismo la que publicará tras el verano la primera convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores en dichos bloques de pisos, con una propuesta centralizada en San Pablo, donde se contabilizan unos 240 bloques de pisos sin ascensor en los que aproximadamente residen unas 5.700 personas. No hay barrio que supere al polígono en toda la ciudad.

Esta primera convocatoria de la ayuda asciende a 2,16 millones de euros, de modo que 180.000 euros irán destinados a cada intercomunidad para cada uno de esos ascensores. Según trasladan fuentes municipales a este periódico, esa primera convocatoria contempla la instalación de unos doce ascensores sin fecha aún definida de los que se beneficiarán inicialmente 24 comunidades de vecinos siempre de este distrito, ya que cada ascensor dará servicio a dos bloques. Independientemente de que estos residentes de San Pablo vivan en un primero o en el cuarto, que es el punto máximo de estas comunidades, el ascensor llegará a todas las plantas del edificio que es lo que se demanda con el fin de evitar el olvido que están sufriendo muchas personas.

Teniendo en cuenta que son unas ocho viviendas las existentes por edificio, y multiplicándolas por los 24 totales, da una suma de 192 viviendas que serán las que se verán favorecidas por esta primera convocatoria de la ayuda. Una cifra minúscula respecto a las necesidades que sufre Sevilla en este sentido, pero con las que se pretende dar ejemplo igualmente desde Urbanismo para concienciar a las instituciones a nivel estatal de que esta problemática está adherida en todos los barrios de Sevilla, máxime en aquellos como el Polígono de San Pablo, nacido en los años 60 como una vía de escape para el aumento de la población que por entonces existía en la capital. Hoy por hoy lo habitan muchas personas mayores que no tienen capacidad para ser independientes a la hora de hacer vida cotidiana, hasta el punto de que desisten de su idea salir a la calle desde hace años, según relatan vecinos del barrio.

La segunda convocatoria, en septiembre

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado su intención de aprobar en septiembre un segunda convocatoria que estará dotada de 4,8 millones de euros y cuya cantidad será destinada a otras tantas comunidades de propietarios ubicadas en los barrios D y E del mismo Polígono de San Pablo en aras de seguir construyendo 40 nuevos ascensores, a la vista del alto número de demandas que se prevén en la primera convocatoria, así que se espera por tanto 52 ascensores en el balance de las dos primeras convocatorias, con influencia en 320 viviendas en esta última, a las que se le añaden las 192 anteriores, Las únicas condiciones que se exponen según aclaran desde el Consistorio es que en cada edificio, de tres o más plantas, residan como mínimo dos personas que sean mayores de 70 años, que tengan reconocida una discapacidad igual o mayor al 50 por ciento o tengan movilidad reducida. O en su defecto, que al menos sí que tengan reconocida la dependencia con grado 2 ó 3 que les permita acceder a estas subvenciones.

El gobierno local ya instaló merced al servicio de Emvisesa ocho ascensores en las viviendas de Cross Pirotecnia, zona cercana a Viapol Center, cuyos inquilinos trasladaron a primeros de marzo de 2024 la necesidad de desbloquear los mencionados elevadores en ocho bloques de la promoción, sufriendo por tanto sus vecinos el mismo problema al verse encerrados en sus propios hogares. Serán por tanto los desbloqueados en el Polígono de San Pablo los continuadores de esta iniciativa que busca reducir las cantidades de pisos afectados por esta casuística, a sabiendas establecen fuentes municipales de las grandes dificultades que supone extrapolar el mismo tipo de ayuda a otros barrios aislados de Sevilla.