Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE hoy

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE hoy Conoce todos los premios al detalle del Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy

El Cupón Extra de Verano de la ONCE se ha consolidado como uno de los sorteos extraordinarios más esperados del calendario estival en España. Celebrado tradicionalmente cada 15 de agosto, se ha convertido en una cita muy especial, ideal para quienes sueñan con un golpe de suerte antes de terminar las vacaciones.

Y es que el Cupón Extra de Verano de la ONCE ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios, que alcanzan, nada más y nada menos, que los 15 millones de euros. Sin embargo, también existen categorías secundarias donde se reparten miles de euros.

🌴¡Hazte con el #ExtraDeVerano de la ONCE para el próximo 15 de agosto!



Con un premio de 15 millones de euros y otros 10 premios de 1 millón 😎



¡Suerte!@JuegosONCE #BienJugado #JuegaResponsablemente pic.twitter.com/DzCy0kEahh — ONCE (@ONCE_oficial) July 25, 2025

Por el precio de solo 6 euros por cupón, los participantes de este sorteo extraordinario de la ONCE tienen la oportunidad de cerrar el verano con broche de oro. Además, cabe tener en cuenta que este sorteo no solo reparte fortuna, sino que también financia la labor social de la entidad, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

Listado de premios del Cupón Extra de Verano de la ONCE

La ONCE reparte hoy millones de euros en el que es uno de sus sorteos extraordinarios más emblemáticos del año. El Cupón Extra de Verano pone en juego un premio especial de 15 millones de euros al cupón que coincida en las 5 cifras y serie exacta.

Sin embargo, el sorteo extraordinario de la ONCE se distingue también por su estructura única con diez premios de un millón de euros adicionales, reintegros y miles de cupones premiados con cantidades que van desde los 6 hasta los 40.000 euros.

A continuación, te indicamos todos los premios que reparte el Cupón Extra de Verano de la ONCE:

Premios del Cupón Extra de Verano de la ONCE 1 premio de 15.000.000 euros a las cinco cifras y serie

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra

Además, el Cupón Extra de la ONCE reparte 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie en extracciones posteriores (segunda a undécima) y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Cabe destacar que los premios menores o iguales a 40.000 euros están exentos de retenciones por parte de Hacienda. Sin embargo, en los casos en que se exceda ese límite, el Estado se queda con el 20% de la cuantía agraciada.

Horario y dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE

El sorteo extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE tendrá lugar este viernes, 15 de agosto de 2025, a partir de las 21:25 (hora peninsular española). Los cupones están a la venta desde el pasado 26 de mayo y hasta las 20:55 horas de hoy a través de la web oficial JuegosONCE y en puntos de venta físicos de la entidad.

Puede seguir el sorteo a través de la retransmisión en directo del sitio oficial JuegosONCE.es. Después, la entidad publica los resultados completos para que los participantes comprueben si su número ha sido agraciado.