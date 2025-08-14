La advertencia de una gaditana para los que visiten las playas de Cádiz: «Esto no es Valencia ni Cataluña»

España es uno de los países con mejores playas del mundo. Una verdad incuestionable. Además, la geografía española ofrece diferentes tipos de costa y de agua, haciendo de la variedad una parte esencial de su virtud y uno de los más importantes alicientes para atraer al turismo.

Esa diversidad de playas es precisamente en la que quiere hacer hincapié la tiktoker gaditana @albamolledax, que señala lo que ella considera las peculiaridades más relevantes de las playas de Cádiz con respecto a las de otras partes de España.

Para empezar, advierte: «Esto no es Valencia ni Cataluña». Una opinión que ha generado cierta controversia en comentarios pero que la joven se molesta en explicar.

En algunas zonas del Levante es habitual que la gente baje a la playa a horas muy tempranas para coger sitio plantando la sombrilla, algo nada recomendable en el suroeste español: «A lo mejor a las 12 de la mañana tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias», cuenta.

El problema de escoger sitio

Pese a que Cádiz es uno de los destinos turísticos para los españoles, es cierto que es raro encontrar en la zona de Cádiz -por la amplitud de sus playas en la mayoría de los casos- aglomeraciones como las que se suelen observar por ejemplo en Benidorm.

Por eso, la tiktoker avisa: «No te sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y eso aquí no se lleva. Lo que para ti es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es. Vamos a tener un poco de cuidado».

El vídeo acumula alredor de medio millón de visitas entre TikTok, fuente original, y Twitter, donde ha trascendido y ha generado todo tipo de comentarios.

Alguno ironiza con que si esta tiktoker tiene el poder de decir a la gente dónde colocarse en una playa pública; otros le dan la razón, pidiendo que se respete siempre la distancia. Como siempre, y ni siquiera en la playa, nunca llueve a gusto de todos.