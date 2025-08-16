Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona

Mercadona abre este domingo 17 de agosto sus supermercados con horario especial de verano, ubicado en municipios de toda España que experimentan una mayor afluencia de turistas y visitantes durante la campaña estival.

Conforme viene informando ABC, el horario especial de verano de Mercadona durará hasta el próximo 31 de agosto, por lo que todavía restan tres domingos en los que la compañía presidida por Juan Roig abrirá cerca de 300 de sus 1.603 tiendas situadas por todo el territorio nacional.

Los supermercados de Mercadona que abren los domingos se pueden consultar en el buscador de la página web oficial de la empresa de distribución. La mayoría de ellos están ubicados en localidades turísticas de Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Andalucía, Canarias y Región de Murcia.

Así, Mercadona abre sus supermercados con horario especial de verano los domingos y festivos de 9.00 a 15.00 horas. Algunos ejemplos son los de Denia, Benidorm, Torrevieja, Gandía u Oropesa del Mar en la Comunidad Valenciana, Ibiza en Baleares así como Marbella, Mojácar y Tarifa en Andalucía y Salou y Cambrils en Cataluña.

A continuación se detallan todos los Mercadona que abren hasta las tres de la tarde este domingo 17 de agosto en la Comunidad Valenciana:

Mercadona abre este domingo 17 de agosto

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avda Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)