Pedro Sánchez: «Vamos a proponer un pacto de estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática»
La juez que investiga a la pareja de Ayuso se jubila este lunes dejándole a un paso del banquillo

Su sustituto deberá impulsar la investigación relativa a delitos de corrupción y administración desleal

La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para la pareja de Ayuso por fraude fiscal

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
La magistrada Inmaculada Iglesias, encargada de instruir las dos líneas de investigación abiertas contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se jubila este lunes 18 de agosto de forma voluntaria a los 65 años de edad, tal y ... como recoge el Boletín Oficial del Estado.

