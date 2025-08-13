Horóscopo de hoy jueves 14 de agosto: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco Libra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries, Virgo…. Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy sobre salud, amor, trabajo y dinero de los signos zodiacales

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de agosto para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para hoy jueves: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La imaginación, la creatividad y, sobre todo, la novedad serán tus mejores aliados en la relación amorosa, especialmente en el terreno sexual. Las cosas no van mal, pero podrían ir mucho mejor si te atreves a innovar y sorprender. Busca experiencias nuevas y no temas expresar tus deseos para fortalecer el vínculo.

Tauro

Llega la solución a un problema económico que te ha estado preocupando, aunque no en las mejores condiciones para ti. Aunque la propuesta no sea todo lo que esperabas, deberás aceptarla por ahora. Es un paso adelante y te permitirá aliviar tensiones, aunque debas seguir buscando mejoras a futuro.

Géminis

Tu cuerpo te está avisando desde hace tiempo de que algo no funciona como debería. Al principio no le diste importancia, pero ahora ha llegado el momento de realizar una revisión médica completa. No dejes pasar más tiempo y cuida tu salud, porque la prevención es la mejor inversión.

Cáncer

Hace demasiado que no revisas los sistemas de seguridad que te rodean. Presta especial atención a todo lo relacionado con tu vehículo, ya que podrías llevarte un susto si descuidas el mantenimiento. Una revisión a tiempo evitará problemas mayores y te dará tranquilidad en el día a día.

Leo

No todo se puede comprar con dinero y no es cierto que todo el mundo tenga un precio. Tú siempre has sido una persona íntegra y debes seguir así, por muy tentadora que sea la oferta que recibas. Mantén tus principios y no te dejes seducir por propuestas que vayan en contra de tus valores.

Virgo

A la hora de tomar grandes decisiones, te encontrarás ante la disyuntiva de seguir el corazón o la razón. Si no encuentras un punto de compatibilidad entre ambos, opta por lo que te dicte el corazón. A largo plazo, la autenticidad y la pasión suelen traer más satisfacción que la lógica fría.

Libra

Últimamente tiendes demasiado a controlar a quienes te rodean, no por deseo de dominación, sino por un exceso de preocupación. Este comportamiento no beneficia ni a ti ni a los demás. Aprende a confiar y a dejar espacio, así todos podrán desarrollarse con mayor libertad y armonía.

Escorpio

Necesitas reordenar tus prioridades, ya que las recientes modificaciones en tu vida así lo aconsejan. Observa cómo han cambiado las personas que antes admirabas y redefine lo que realmente es importante para ti en esta nueva etapa. Adaptarte a los cambios te hará sentir más en paz.

Sagitario

La tentación llama a tu puerta y te pide la tarjeta de crédito. Debes controlar un poco más los gastos, especialmente los motivados por caprichos e impulsos. Piensa dos veces antes de comprar y prioriza lo que realmente necesitas para evitar arrepentimientos y mantener tu estabilidad financiera.

Capricornio

No te preocupes por lo que piensen los demás ante una decisión que tomarás contra corriente. Con el tiempo, las personas acabarán dándote la razón, así que sigue adelante con convicción. La autenticidad y la firmeza en tus decisiones te traerán respeto y satisfacción personal.

Acuario

Mantén tu objetividad al tratar con los demás y, si sientes que no puedes lograrlo, lo mejor es no participar en decisiones que puedan afectar gravemente a otros. La imparcialidad es clave para evitar conflictos y tomar decisiones justas y equilibradas en cualquier ámbito.

Piscis

Algunos de tus amigos de siempre están tomando caminos muy diferentes al tuyo. Es importante mantener esas amistades, pero no a cualquier precio. Valora quién suma en tu vida y no tengas miedo de poner distancia si las diferencias se vuelven insalvables o afectan tu bienestar.

Además puedes consultar las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, los augurios de los expertos para este 2025. Descubre toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

