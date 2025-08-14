Un español que vive en Suiza explica cuánto dinero gana trabajando como camarero y hablando solo en español: «No ha sido fácil...»

Un español que vive en Suiza explica cuánto dinero gana trabajando como camarero y hablando solo en español

Cada vez más jóvenes españoles hacen las maletas en busca de una vida mejor fuera del país. Para ello, uno de los destinos más atractivos es Suiza, donde los sueldos pueden llegar a cuadruplicar los que se ofrecen en España. Pero, ¿es tan fácil encontrar empleo en un país tan desarrollado?

Sobre este tema ha hablado recientemente Alejandro Muñoz, un español que reside en Suiza y que se dedica a compartir su día a día a través de las redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes, cuenta cómo llegó al país alpino y, en apenas dos semanas, logró encontrar trabajo como camarero sin necesidad de hablar alemán ni francés.

Noticia Relacionada Una española que vive en Suiza cuenta lo que pasa en este país por poner la lavadora Virginia López Esplá Ana Marina Lasso habla de una situación y de lo que generan los ruidos entre los vecinos

Alejandro explica que antes de mudarse trabajaba como guardia de seguridad en el metro de Barcelona. Aunque reconoce que no fue fácil dejar su ciudad ni adaptarse a una cultura e idioma nuevos, decidió dar el paso. Y la recompensa fue inmediata.

En su primer mes como camarero en Suiza, Alejandro cobró 3.200 francos suizos netos (unos 3.325 euros al cambio actual), a lo que se sumaron 1.050 francos en propinas, y 60 francos que recibe cada día en comida, lo que supone un extra mensual de unos 1.870 euros. El total asciende a 6.146 francos —unos 6.383 euros netos— trabajando únicamente como camarero y sin dominar el idioma. Una cifra que multiplica con creces los ingresos de muchos trabajadores cualificados en España.

¿Cómo son los salarios en Suiza?

En Suiza, el salario mínimo general por hora es de 24,48 francos (unos 25,44 euros), lo que se traduce en unos 4.600 euros mensuales para una jornada completa. Incluso en el cantón con los sueldos más bajos, Tesino, el mínimo mensual ronda los 3.500 euros. Y eso sin tener en cuenta que el salario medio suizo alcanza los 7.000 francos, o lo que es lo mismo, más de 7.200 euros mensuales.

¿Cuánto cuesta vivir en Suiza?

Eso sí, vivir en Suiza también implica asumir un coste de vida mucho más elevado que en España. El alquiler, la sanidad o los seguros pueden absorber una buena parte del salario, por lo que la ventaja salarial no siempre se traduce en un mayor poder adquisitivo. Aun así, muchos consideran que sí compensa.

#zurich #joblife #work #trabajo #emigrar ♬ sonido original - alejandromunozoficial @alejandromunozoficial ¡Hola a todos! 🚀 Llegué a Suiza con muchas expectativas y, en solo 15 días, encontré trabajo de camarero hablando solo español. ¡Increíble, ¿verdad?! En mi primer mes, cobré 3200 CHF netos más propinas, lo que hizo toda la diferencia. 😄💰 Si tú también quieres lograrlo, visita mi página web desde mi bio y descubre cómo puedo ayudarte a obtener los mismos resultados. 🌟💼 #suiza

Por lo general, los salarios permiten cubrir con holgura los gastos básicos, ahorrar e incluso enviar dinero a casa, algo impensable para muchos trabajadores en España. Además, la calidad de los servicios públicos, la seguridad y la estabilidad económica del país son factores que suman valor a la experiencia.