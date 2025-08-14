Huelga de Ryanair en el puente de agosto: fechas, aeropuertos y qué vuelos están afectados

Agosto es, sin duda, uno de los meses de mayor afluencia en los aeropuertos españoles. Son miles los viajeros que aprovechan el puente, las vacaciones y el buen tiempo para desplazarse dentro y fuera del país. Sin embargo, este año, muchos podrían ver alterados sus planes por la huelga de Ryanair, que afecta principalmente a los servicios en tierra gestionados por Azul Handling. En plena temporada alta, la llamada a las protestas podría convertirse en otro quebradero de cabeza para los pasajeros.

Fechas de la huelga

La protesta laboral arranca de forma ineludible el día del puente, el 15 de agosto de 2025, y se prolongará de manera indefinida hasta el 31 de diciembre, a menos que se alcance un acuerdo con la empresa.

Las fechas iniciales son los días 15, 16 y 17 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Asunción. Pero la huelga no se queda ahí, ya que se repetirá cada miércoles, viernes, sábado y domingo hasta final de año.

En total, hablamos de 76 posibles jornadas de paros parciales, organizadas en tres franjas horarias clave cada una.

Franjas horarias de paros parciales: De 05.00 a 09.00

De 12.00 a 15.00

De 21.00 a 23.59

Estas son precisamente las franjas con mayor actividad aeroportuaria, lo que multiplica la posibilidad de incidentes.

Aeropuertos afectados

La huelga impacta directo sobre todas las bases donde opera Azul Handling para Ryanair en España.

Entre los aeropuertos implicados destacan: Madrid-Barajas

Barcelona-El Prat

Málaga-Costa del Sol

Palma de Mallorca

Sevilla

Valencia

Alicante-Elche

Ibiza

Girona

Lanzarote

Santiago de Compostela

Tenerife Sur

Por el contrario, no se verán afectados aquellos aeropuertos donde Ryanair no posee base fija y el handling no es de Azul, como Asturias, Menorca, Gran Canaria, Almería, Murcia, Vigo, Vitoria o Zaragoza.

Vuelos afectados

Desde Ryanair han restado importancia al impacto de los parones, asegurando que no prevén una interrupción masiva de sus operaciones. Sin embargo, la realidad es que la falta de personal en las tareas más esenciales podrían hacer que los vuelos sufran alteraciones que se traduzcan en retrasos o cancelaciones puntuales.

En caso de que un vuelo sufra cambios, la compañía notificará al pasajero por el correo electrónico vinculado a la reserva. Además, es posible hacer un seguimiento directo a través del apartado 'Travel updates' de la web de Ryanair, que se actualiza de forma continua. Ahí, el viajero puede introducir datos como el origen y destino, el número de vuelo o incluso la aerolínea (Ryanair, Ryanair UK, Air Malta, Buzz o Lauda Europe), junto con la fecha prevista, para conocer el estado de la operación en tiempo real.