¿Sabes qué santos se celebran hoy, jueves 14 de agosto? Consulta el santoral

jueves, 14 de agosto del 2025 tiene lugar el Santo de San Maximiliano Kolbe entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Maximiliano Kolbe fue un destacado sacerdote franciscano polaco, reconocido por su profunda devoción y su labor en la promoción del culto al Inmaculado Corazón de María. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por los nazis y enviado al campo de concentración de Auschwitz, debido a su inquebrantable compromiso con la fe y su valiente resistencia frente a la opresión.

En este jueves 14 de agosto de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Arnulfo de Soissons, Eusebio de Roma, Facanano de Ross, Marcelo de Apamea, Maximiliano Kolbe, Ursicino del Ilírico, Mártires de Otranto.. Aunque el día de hoy es conocido por San Maximiliano Kolbe y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

Los nombres de los cuales hoy jueves, 14 agosto 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy jueves, 14 agosto 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con acontecimientos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos repercusión en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

¿Qué santos se celebran hoy 14 de agosto?

Además de la festividad de San Maximiliano Kolbe, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 14 de agosto también celebramos:

