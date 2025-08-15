Comprobar Sorteo Cupón Extra de Verano de la ONCE, en directo: número del décimo ganador y lista oficial de premios hoy, viernes 15 de agosto

Sigue en directo la última hora del Sorteo del Cupón Extra del Verano de la ONCE, comprueba el número ganador y conoce la lista de oficial de premios de hoy, viernes 15 de agosto.

21:37 Este es el reparto de premios del Extra de Verano 2025 de la ONCE El sorteo Extra de Verano de este viernes, 15 de agosto de 2025, acaba de finalizar. Repasamos todos los números premiados: - 1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie: 12151, serie 025. - 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras: 12151. - 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras: 2151. - 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras: 151. - 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras: 51. - 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra: 1. 10 premios de 1 millón de euros: - Primera extracción: 47663, serie 051 - Segunda extracción: 90813, serie 088 - Tercera extracción: 40519, serie 111 - Cuarta extracción: 72019, serie 007 - Quinta extracción: 99418, serie 011 - Sexta extracción: 16001, serie 087 - Séptima extracción: 68911, serie 101 - Octava extracción: 81840, serie 086 - Novena extracción: 55606, serie 017 - Décima extracción: 97197, serie 079

21:30 ¡El número premiado es el 12151; y la serie especial, la 025! Si tienes el cupón con el número 12151 y la serie 025, el día de hoy has ganando 15 millones de euros. ¡Enhorabuena!

21:26 ¡Comienza el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE 2025! El sorteo extraordinario del cupón de la ONCE de Verano 2025 acaba de comenzar este viernes 15 de agosto. Las bolas están entrando en los bombos y ya está todo preparado para que salgan los primeros números premiados. ¡Máxima emoción!

21:20 Solo 5 minutos para que comience el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE Ya está todo listo para que comience el Sorteo Extraordinario del cupón de la ONCE del Verano 2025, que se celebra este viernes 15 de agosto a las 21:25 horas. Tan solo faltan cinco minutos para que la ONCE comience a repartir grandes premios, como los 15 millones de euros que se llevarán los afortunados que consigan el número y serie premiadas. ¡Os deseamos mucha suerte!

21:15 ¿Cuándo se celebra el próximo Sorteo Extraordinario del Cupón de la ONCE? Este viernes se celebra el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, aunque no se trata del único gran premio que reparte el organismo. El próximo sorteo extraordinario, el del cupón 11/11 de la ONCE, tendrá lugar el próximo martes 11 de noviembre de 2025, cuando se pondrá en juego un primer premio de hasta 11 millones de euros.

21:11 ¿Qué probabilidad hay de ganar el primer premio del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE? En el Cupón Extra de Verano de la ONCE se ponen en juego 120 series de cada número posible, desde el 00000 hasta el 99999. Si solo participásemos con un único cupón, la probabilidad de obtener el primer premio sería de 1 entre 12 millones (0,0000000833%); para segundos premios, la probabilidad aumenta a 119 entre 100.000 (0,00119%). Por último, los terceros premios, tienen una probabilidad de ser premiados de 1.080 entre 100.000 (0,0108%).

21:05 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo del Cupón de la ONCE en España? El primer sorteo oficial de la ONCE se realizó el 8 de mayo de 1939, apenas unos años después de que hubieran surgido estas primeras rifas, montadas por pequeños grupos de personas ciegas. En aquel momento, era conocido como Cupón Pro-ciegos y se podía adquirir por 10 céntimos de peseta iniciales. En aquel momento, consistía en un número de tres cifras, los sorteos eran provinciales y la gestión de la institución estaba en manos, en buena medida, de la Administración del Estado.

21:01 ¿Cuánto cuestan los décimos del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE? La participación mínima para jugar en el sorteo de Juegos ONCE es un cupón y, de cada número de estos, hay 120 series disponibles. Adquirir uno para el sorteo de Verano cuesta tan sólo 6 euros y puedes hacerlo en establecimientos oficiales o a través de la página web oficial de la corporación.

20:55 ¿A qué hora comienza el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de hoy, 15 de agosto? El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE se celebrará este viernes, día 15 de agosto, a las 21:25 horas. Puedes comprar tus cupones para el sorteo de hoy en el sitio Web oficial de JuegosONCE hasta las 21:00 horas. Por lo tanto, quedan aún unos minutos si quieres participar y hacerte con uno de estos jugosos premios.

20:50 ¿Cuál es la edad mínima para participar en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE? Los sorteos de la ONCE no son aptos para todas las edades. Para jugar al Cupón Diario de la ONCE necesitas ser mayor de edad, por lo que no está permitida su venta a los menores de 18 años de edad.

20:45 Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2025 de hoy, viernes 15 de agosto El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2025, que se celebra este viernes 15 de agosto, es uno de los sorteos extraordinarios más esperados del año. Al contrario que en el resto de rifas, en esta ocasión repartirá los siguientes premios: - Primer premio: 15.000.000 euros - Cinco cifras: 119 premios de 40.000 euros - Cuatro últimas cifras: 1080 premios de 1.200 euros - Tres últimas cifras: 10.800 premios de 120 euros - Dos últimas cifras: 108.000 premios de 12 euros - Reintegros: 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra Asimismo, se repartirán 10 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas y 1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.