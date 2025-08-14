Fiestas de la Paloma en Madrid: programa, conciertos, fechas, cortes de tráfico previstos y cómo llegar

El mes de agosto transforma Madrid y, con él, el pulso de sus calles. Mientras muchos madrileños ponen rumbo a la costa, el centro de la ciudad se viste con luces, banderines y el bullicio de una de sus tradiciones más queridas. Tras las celebraciones de San Cayetano y San Lorenzo, llega el turno de la gran protagonista del verano madrileño: la verbena en honor a la Virgen de la Paloma, que cierra el ciclo festivo de agosto en el emblemático barrio de La Latina. Durante varios días, la zona se convierte en un hervidero de música en directo, actividades para todas las edades, danzas populares y un ambiente que combina lo más castizo con propuestas modernas. Esta es toda la información sobre fechas, actividades, conciertos, cortes de tráfico y cómo moverte para vivir la fiesta sin perderte nada.

Fechas

Las Fiesta de la Paloma se celebran del jueves 14 al domingo 17 de agosto de 2025, poniendo punto y final a las populares verbenas veraniegas del distrito. Unas fiestas que, como ha subrayado el concejal del distrito, Carlos Segura, «son mucho más que una tradición, son un encuentro entre generaciones, donde la devoción, la cultura castiza y la alegría popular se funden en una celebración que une a todo el barrio». Aunque el día de los actos en honor de la Virgen de la Paloma son el viernes 15 de agosto, los festejos se extienden estos cuatro días con actividades desde la tarde hasta bien entrada la noche.

Programa

Habrá dos espacios principales para celebrar las Fiestas de la Virgen de la Paloma: los jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja, donde se sucederán diversas actividades infantiles, espectáculos y conciertos. Asimismo, en la Cava Baja y la plaza del Humilladero, tendrán lugar la Tercera Edición del Campeonato Internacional de Mus, de 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00 horas, un concurso de parchís y dominó, de 19.00 a 24.00 horas, y el primer concurso de música acústica, de 22.00 a 01.00 horas, del 14 al 17 de agosto.

Conciertos

Todos los conciertos serán de acceso libre y gratuito. La programación incluye tanto a artistas reconocidos como a nuevas promesas, junto con sesiones de DJ que mantendrán el ambiente festivo en las calles hasta altas horas de la noche.

Jueves 14 de agosto 22.00 h. - Invaders x Mahou (Plaza de la Paja)

21.45 h. - Antonio Carmona (Jardines de las Vistillas)

00.15 h. - DJ Tama (Plaza de la Paja)

23.00 h. - DJ Alberto Hache (Jardines de las Vistillas)

Viernes 15 de agosto 20.00 h. - DJ Alberto Hache (Jardines de las Vistillas)

20.30 h - DJ Pakito (Plaza de la Paja)

21.30 h. - Pol 3.14 (Jardines de las Vistillas)

22.30 h. - Metropop (Plaza de la Paja)

23.00 h. - DJ Alberto Hache (Jardines de las Vistillas)

00.15 h. - DJ Pakito (Plaza de la Paja)

Sábado 16 de agosto 22.00 h. – Café Quijano (Jardines de las Vistillas)

22.30 h. - Malena Gracia & Locomía (Plaza de la Paja)

23.30 h. - Claudio Muñiz y su banda (Jardines de las Vistillas)

00.15 h. - DJ Tama (Plaza de la Paja)

00.30 h. - DJ Alberto Hache (Jardines de las Vistillas)

Domingo 17 de agosto 21.30 h. - Orquestina Madriz by Singus (Jardines de las Vistillas)

22.00 h. - El regreso de La Década Prodigiosa (Plaza de la Paja)

23.30 h. - DJ Pulpo (Jardines de las Vistillas)

00.15 h. - DJ Alberto Hache (Plaza de la Paja)

Cortes de tráfico previstos

Para garantizar la seguridad de quienes participen en las celebraciones y del resto de personas que transiten por la ciudad, así como para facilitar el desarrollo de las distintas actividades programadas, El Ayuntamiento de Madrid ha planificado una serie de cortes de tráfico.

Cortes de tráfico Carrera de San Francisco

Gran Vía de San Francisco (desde Calatrava hasta Águila)

Aguas

Águila (hasta el número 16)

Almendro

Ángel

Bailén (desde Segovia a la calle Don Pedro)

Calatrava

Plaza de los Carros

Cava Baja

Plaza de la Cebada

Don Pedro (desde el número 1 al 16 y desde el número 14 hasta la Plaza de Gabriel Miró)

Plaza de Gabriel Miró (hasta el número 6)

Plaza del Humilladero

Calle del Humilladero

Mancebos (hasta el número 6)

Mediodía Chica

Morería

Oriente

Plaza de la Paja

Paloma (desde el número 1 hasta el 17)

Plaza Puerta de Moros

Costanilla de San Andrés (desde la Plaza de la Paja hasta la Plaza de los Carros, ambos incluidos)

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha informado que, entre el 11 y el 19 de agosto de 2025, ambos inclusive, se producirán cortes de tráfico en las calles Beatriz Galindo, San Buenaventura, Don Pedro, Yeseros, de la Morería y Travesía de las Vistillas. Por otro lado, la Cava Baja y la Plaza del Humilladero permanecerán cerradas a la circulación los días 16 y 17 de agosto, en horario de 12.00 a 17.00 horas, con motivo de la celebración del Campeonato Internacional de Mus. Asimismo, del 14 al 17 de agosto de 2025 se restringirá el paso de vehículos excepto para residentes debidamente acreditados, manteniendo operativo el tránsito en las calles Bailén (únicamente hasta la calle Mayor), Toledo y Segovia y, siempre que sea posible, la entrada controlada al aparcamiento de la Plaza de la Cebada.

Cómo llegar a La Latina

Durante las Fiestas de la Paloma, la forma más cómoda de llegar al corazón de La Latina es utilizando el transporte público. En metro, la estación de 'La Latina' (línea 5) conecta directamente con la zona de celebración. Si se viaja en Cercanías Renfe, las paradas más cercanas son Sol y Pirámides, ambas a pocos minutos a pie o en autobús. También se puede acceder en autobús mediante varias líneas de la EMT que tienen parada en los alrededores, como la 3, 17, 18, 23, 35, 60 y 148.

Por último, aquellos que decidan ir en coche, deben tener en cuenta que el barrio de La Latina se encuentra dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, por lo que se necesitará distintivo ambiental para poder acceder. Además, el aparcamiento en las zonas limítrofes al área restringida puede ser complicado debido al gran número de visitantes que se espera. Por lo que se recomienda usar los aparcamientos públicos cercanos o dejar el coche en zonas más alejadas y completar el trayecto a pie o en transporte público.