Una dimisión y una expulsión: empieza la fractura de Cs en Congreso y Senado El miedo a una divisón en el Comité Ejecutivo afianza la candidatura de Aguado en Madrid

La crisis desatada por la fallida moción de censura en la Región de Murcia golpea ya a los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) en el Congreso y en el Senado. El diputado Pablo Cambronero abrió este miércoles la veda y comunicó que se desliga de su partido en la Cámara Baja, pero que mantendrá el acta. Por otro lado, el partido abrió un expediente de expulsión al senador Emilio Argüeso.

Cambronero es uno de los dos diputados que reclamaron explicaciones públicamente tras la debacle en Cataluña –la otra fue Marta Martín– y también es una de las voces críticas con las prórrogas del estado de alarma que se alineaban con las tesis de Marcos de Quinto –quien sí renunció a su escaño por sus desacuerdos con la estrategia de Inés Arrimadas–.

El partido le reclamó el miércoles oficialmente que renunciase al escaño, pero su intención es integrarse en el Grupo Mixto y votar en conciencia en función del programa electoral con el que se presentó en 2019. Según los estatutos de Cs y su carta ética, todos los cargos públicos deben renunciar a su escaño si causan baja en el partido «por cualquier motivo».

Aunque los diputados y senadores firman ese compromiso por escrito, nada obliga en la legislación actual a un parlamentario a reunciar a su escaño salvo que sea inhabilitado por un juez. Hay precedentes cercanos como el eurodiputado Javier Nart o el senador Xavier Alegre, que, después de abandonar Cs, mantuvieron su acta en contra de lo firmado.

«Deriva sanchista»

Cambronero asegura en su carta de renuncia, en la que es crítico contra la «deriva sanchista» de Arrimadas, que continuará ejerciendo de diputado y votando «en conciencia» en base al programa electoral con el que se presentó en 2019. El diputado hace alusión a la promesa de Albert Rivera de no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que a la repetición electoral de noviembre, el entonces presidente de Cs se presentó con el veto ya levantado.

En cualquier caso, el punto de inflexión ha sido la moción murciana. En una clara referencia, el diputado escribe:«No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto». La suya es la primera salida, pero todas las miradas se dirigen ahora a Marta Martín, también crítica, quien en el pasado se ha posicionado con él.

El expediente de expulsión abierto a Argüeso no es definitivo porque puede presentar alegaciones ante los órganos internos del partido, pero Cs ha emitido un comunicado durísimo en el que lo acusa de ofrecer prebendas a cargos públicos para abandonar la disciplina de Cs y convertirse en tránsfugas. Según publica ‘El Español’, Argüeso, que es amigo personal de Fran Hervías –que dejó Cs este sábado para incorporarse al PP–, está mediando entre diputados autonómicos de Cs en la Comunidad Valenciana y el PP para que cambien de bando. Igual que Cambronero, y si se confirma definitivamente su expulsión, Argüeso debería renunciar a su acta según los estatutos.

El senador estaba compartiendo en sus redes sociales las entrevistas que ha ofrecido Hervías desde que se incorporó al PP, en las que entre otras cosas dice que sus amigos «serán bienvenidos» si quieren seguir sus pasos a Génova, pero también comentarios críticos de los ya ex de Cs Toni Cantó y Marcos de Quinto. Los estatutos de Cs prohíben expresamente proferir manifestaciones que puedan «infligir un daño relevante» al partido e ir en contra de sus intereses.

Esta cláusula, no obstante, no se aplica salvo en casos muy graves. Desde Cs apuntan que está utilizando sus propias redes sociales para trasladar mensajes de apoyo al PP y consideran que traspasa una línea roja. Estos dos movimientos llegan en un momento delicadísimo en Cs, a las puertas de unas primarias exprés para cerrar el candidato autonómico en Madrid.

Las primarias de Madrid

Este diario publicó que hay corrientes en la dirección nacional que creen que Ignacio Aguado debería dar un paso a un lado para favorecer las candidaturas de Edmundo Bal o de Ángel Garrido. No obstante, Aguado no está por la labor de retirarse e Inés Arrimadas, que lo acaba de incorporar a su Comité Permanente, tampoco quiere pedírselo.

Según ha podido saber ABC, hay dirigentes que intentarán convencerla de que cambie de opinión, pero el tiempo apremia. La idea es abrir un plazo de 48 horas para presentar candidaturas y que se vote ya el domingo o a primeros de la semana que viene. La ejecutiva, dicen, no puede romperse.

Y ese miedo es el principal aliciente de Aguado, decidido a presentarse, para no contar con un rival de peso. Hasta ahora solo ha dado un paso al frente el afiliado crítico Juan Carlos Bermejo, que ya se enfrentó en primarias al propio Aguado y a Albert Rivera, y que no supone una amenaza para el aparato del partido en Madrid.

Arrimadas no quiere provocar un nuevo incendio en el Comité Ejecutivo, después de la dimisión de Toni Cantó por la errática estrategia que les ha costado dos de sus cuatro gobiernos autonómicos, aunque hay fuentes que insisten en que Aguado no puede ser el candidato. Consideran que su electorado lo responsabiliza de la ruptura del Gobierno regional y que no cerró filas con la presidenta Isabel Díaz Ayuso como sí hicieron Juan Marín o Francisco Igea. «Es mejor llevar a un desconocido que a Aguado», atizan.