Ciudadanos se fractura en el Congreso

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) empieza a fracturarse en el Congreso. El diputado Pablo Cambronero, crítico con el acercamiento al Gobierno de Pedro Sánchez, abandona su grupo sin dejar el escaño y ha pedido su integración en el Grupo Mixto.

En una carta en la que denuncia la «deriva 'sanchista'» de la dirección nacional de Cs, liderada por Inés Arrimadas, explica los motivos que le llevan a tomar esta decisión.

Él ya cuestionó decisiones del partido como el apoyo a los últimos estados de alarma y prende la mecha que puede fragmentar un grupo parlamentario de solo diez diputados. Ahora nueve. Y está por ver si sigue sus pasos Marta Martín, también descontenta con el rumbo del partido.

Cambronero asegura que será fiel al programa electoral con el que se presentó y a la situación en la que Albert Rivera dejó Cs. No obstante, a las elecciones del 10-N, Rivera ya se presentó levantando el veto a Sánchez a última hora y abriéndose a abstenerse para facilitar la formación de Gobierno.

Sánchez no le compró el órdago, con el que Rivera entre otras cosas reclamaba deshacer el Gobierno navarro, dependiente de Bildu, prácticamente después de conformarse. En la repetición electoral, Cs perdió 47 escaños.

Cambronero denuncia «una deriva 'sanchista'» y un giro a la izquierda por pactar con el PSOE de Sánchez, pese a gobernar con Podemos y pactar con ERC y Bildu. Cs, aunque ha respaldado los estados de alarma por la pandemia -el último, sobre todo, con gran contestación interna-, votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado, precisamente, por la participación de los independentistas.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV