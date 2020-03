Iglesias utiliza La Moncloa para presionar a Sánchez con un discurso muy ideológico El presidente se enfrenta a la influencia de Unidas Podemos y de sus socios de investidura en plena crisis sanitaria por el coronavirus

La tardía reacción que la oposición reprocha al Gobierno de coalición es, en cierto modo, la secuela de la descoordinación y la falta de unidad entre PSOE y Unidas Podemos (UP) para tomar decisiones en asuntos sustanciales. Dentro del gabinete bicolor hay planteamientos de una parte del PSOE que están siendo cuestionados por UP -y viceversa-. Los ministros morados terminan por asumir tolerantes, conscientes de su minoría y de su compromiso de lealtad, pero no pierden oportunidad alguna para recalcar sus diferencias con los socialistas y apretarle las tuercas a Pedro Sánchez.

Ocurrió el sábado, durante el tenso Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma; volvió a pasar el martes, durante la deliberación del paquete económico y se repitió ayer, en la comparecencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En medio de la crisis sanitaria, el presidente del Gobierno tiene que hacer frente a la presión ideológica de Podemos. Pero además tiene que cargar con los reproches que recibe por parte de sus socios de investidura, ERC, PNV y EH Bildu, desde el exterior de La Moncloa.

El vicepresidente segundo del Gobierno compareció ayer desde La Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que anunció que delegaba en Iglesias toda la coordinación de los servicios sociales del Estado. Hay voces dentro del Gobierno a las que no les gustó la presión de UP durante el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, pero Sánchez cree que debe conceder pequeñas victorias a Podemos, sabedor de que el control de la crisis lo tienen él y cuatro ministros del PSOE.

Iglesias compareció ayer para presentar el plan de acción de su departamento, pero se sirvió del foco para defender el criterio que UP puso sobre la mesa estos días: «Hay que aprender de los errores de 2008», dijo; «esta crisis no la pueden pagar los de siempre». Fueron mensajes con carga ideológica y similares a los citados el día anterior en un mensaje publicado en su Facebook personal.

Preguntado por si aprobarán la moratoria del pago del alquiler, uno de los principales reclamos de UP al PSOE, manifestó el «compromiso» del Gobierno y del propio Sánchez. «Yo les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente del Gobierno de no dejar a ningún ciudadano atrás», dijo con seguridad, a pesar de que estuvo presente en las tensas deliberaciones donde la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se negó a aprobar dentro del paquete económico esa medida y otras para no poner en riesgo el equilibrio presupuestario.

UP insiste en que todavía hacen falta más medidas económicas y más gasto social. «El primer paquete, es el primer paquete», dijo Iglesias; «hay que seguir trabajando para más medidas en los próximos días». Sin embargo, el ala socialista del Gobierno recuerda que la última palabra en ese ámbito la tendrán Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que son quienes controlaron el decreto-ley de medidas económicas del martes.

Pero no fue ese el único detalle con el que Iglesias publicitó ayer el sello morado desde La Moncloa. Después de que Sánchez valorase la «transparencia y ejemplaridad» de la decisión de Felipe VI de romper con su padre, el vicepresidente apoyó las caceroladas contra el Rey. «En este país hay libertad de expresión, cuando la gente quiere manifestar cívicamente su indignación, por unos hechos que han molestado a muchos, este Gobierno siempre va a defender la libertad de expresión», respondió. «Como líder de Podemos mi posición es conocida, pero ahora estoy como vicepresidente», continuó. El twitter de Podemos alentó anteayer la protesta.

Reivindicar «sus» medidas

Tras aprobarse el decreto-ley de medidas económicas, UP reivindicó parte de los puntos sociales como un logro de sus ministros. De hecho, fuentes de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales especificaron a ABC qué puntos habían sido trabajados y «peleados» por Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Asimismo, según pudo saber este periódico por fuentes del Gobierno, fue Iglesias quien propuso a Sánchez decretar el Estado de Alarma hace unas semanas, durante una de sus reuniones de los lunes, si la situación empeoraba. El departamento de Díaz, en paralelo, aprobaba un plan de prevención de contagios. «Todos queremos contribuir, todos tenemos un exceso de celo», señaló la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ya dejó muy claro en aquel momento que el control de la situación le competía a Sanidad. Los días previos a estallar la crisis sanitaria, el pulso por el control de la gestión del coronavirus ya había generado controversia y fricciones en la coalición.

Desaires de los socios

El presidente del Gobierno está también sometido a las presiones de sus socios de investidura: PNV, ERC y EH Bildu, con los que intenta mantener un equilibrio que le favorezca de cara a aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, con el estado de excepcionalidad que vive el país, el plan que tenía Sánchez escrito se desdibujó, obligando a tantear el apoyo de otras formaciones para sacar adelante unas cuentas de emergencia.

Durante una reunión telemática con los líderes autonómicos, celebrada el pasado lunes, el presidente de Cataluña, Quim Torra, y el del País Vasco, Iñigo Urkullu, reprocharon a Sánchez lo que consideraban una invasión competencial en sus territorios en razón del Estado de Alarma, que convertía al Gobierno en mando único en todo el país. Antes de la videoconferencia, Torra intentó coordinarse con Urkullu para consensuar una postura común. No lo logró.

También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reprochó durante el Pleno del miércoles en el Congreso que llegó tarde a Cataluña («decisiones tardías», señaló), siendo una de las regiones más afectadas por el Covid-19, y despreció la cooperación de las Fuerzas Armadas. Otro desaire: el Gobierno vasco rechazó el jueves la intervención de la UME para desinfectar el aeropuerto de Bilbao. Urkullu se quejó a través de una llamada al Ejecutivo, según apuntó el diario «El Correo».