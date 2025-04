Guerra civil en el PP

EFE | Vídeo: Gritos de "Ayuso sí, Casado no" y mariachis en la concentración en Génova (EP)

La confrontación cada vez menos latente que mantienen desde hace meses la dirección nacional del PP con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha estallado este jueves en toda su crudeza, situando al primer partido de la oposición en una guerra civil interna. El número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea mantuvo un cruce de declaraciones a cara de perro con la presidenta de la Comunidad de Madrid que no permite vislumbrar la más mínima posibilidad de solución. Ayuso se encaró directamente con Casado , al que acusó de no desmentir las acusaciones que salían de su entorno sobre irregularidades en un contrato de su hermano. «Nunca pude imaginar que la dirección de mi partido actuara de un modo tan cruel y tan injusto contra mí». La respuesta no fue menos dura: el secretario general anunciaba una hora después que el PP le abría un expediente por sus imputaciones «casi delictivas» contra el presidente del PP.

El conflicto surge a raíz de un contrato que Tomás Díaz Ayuso , hermano de la presidenta y comercial en el sector sanitario, firmó en marzo de 2020 a través de la empresa Priviet Sportive S.L., para venderle mascarillas a la Consejería de Sanidad madrileña por 1.515.500 euros., y por el que, según aseguraron fuentes de Génova a ABC, habría cobrado una comisión de 280.000 euros. Las mismas fuentes matizaron que no tienen la prueba definitiva que les permita llevar el caso a la Fiscalía.

Ante estas informaciones, y otras que señalaban una presunta trama de espionaje por este asunto que se habría producido por personas vinculadas al Ayuntamiento de Madrid –y que apuntaban al director general de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero , que dimitió a primera hora de la tarde–, la presidenta madrileña citó este jueves a los medios para leer una declaración. Ante más de un centenar de periodistas, apareció sola, serena y firme para poner negro sobre blanco lo que considera una actuación «cruel e injusta» por parte de su partido.

En primer lugar, negó la mayor: «Mi hermano es comercial hace 26 años y nunca le he ayudado a conseguir nada, en su vida laboral. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún contrato a nadie». El contrato, aseguró, se colgó en el portal de transparencia de la Comunidad, «fue fiscalizado por la Intervención General y se llevó a dación de cuentas en el Consejo de Gobierno».

A continuación, explicó que se enteró de las dudas sobre esta actuación en septiembre de 2021, cuando «fui a Génova a hablar con Casado sobre mi deseo de ser presidenta del PP de Madrid». Entonces, el presidente de su partido le informó que tenía conocimiento de este asunto, que pensaba que era ilegal y que se lo habían filtrado desde Moncloa. «Hablé con mi hermano, que me confirmó que había mantenido relación comercial con esa empresa, pero que todo era legal, estaba regulado ante Hacienda y declarado».

Díaz Ayuso se mostró especialmente dolida con Casado: «No puede haber nada más grave que acusar de corrupción a alguien de la propia casa y con responsabilidades de gobierno, y de hacerlo sin pruebas». Las informaciones que «salen del entorno de Casado y él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos, y además se hacen desde el anonimato», remató. Por eso, retó a su partido a «que pruebe que obligué a hacer contratos con nadie, que hubo tráfico de influencias o contratos irregulares».

En cuanto al papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida en esta espinosa situación, la presidenta madrileña le exoneró de responsabilidad: « Me creo sus palabras ; me cuesta creen que hayamos luchado tanto para meternos ahora en algo tan absurdo». Algo que a su juicio es «propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración, y andan de pasillo en pasillo, sin responsabilidad alguna».

Apenas una hora y media después de su comparecencia, la dirección nacional convocaba una rueda de prensa de su número dos, Teodoro García Egea, quien con semblante muy serio anunciaba la apertura del expediente y lanzaba una diatriba en varios frentes contra Ayuso. « Soy el secretario general » comenzaba en tono enfático su intervención, en la que afirmaba que «nunca pude imaginar esta reacción» y acusaba a Ayuso de no haber dado respuesta al requerimiento que le hizo el partido en septiembre sobre las presuntas irregularidades del contrato de su hermano. «No hemos recibido ninguna aclaración» señalaba la mano derecha de Casado, quien desmentía «de forma tajante y sin reservas que este partido contactara u ordenara contactar con ninguna agencia de detectives o cualquier tipo de agente externo».

Igualmente negaba que se hubiera encargado o elaborado dossier alguno sobre la presidenta madrileña e incluso decía que si algún cargo del partido hubiese incurrido en esa práctica «sería cesado por mí de inmediato». Unas horas después se confirmaba la dimisión de Carromero. Egea, que al contrario que Ayuso sí admitió preguntas, evitó confirmar si, como había dicho Ayuso, la información sobre el contrato de Tomás Díaz Ayuso le llegó a Casado a través de La Moncloa, un extremo que desmentía ayer por la tarde el propio Gobierno de Pedro Sánchez .

El apoyo de Casado

En todo momento, García Egea señalaba que Casado ha brindado « todo su apoyo » a Ayuso desde hace, dijo, «diecisiete años» incluso cuando «más sola y atacada estaba» la presidenta madrileña, a la que el líder del PP eligió como candidata autonómica en 2019.

El giro que ha dado la guerra por el PP de Madrid ha sacudido el partido en todos los niveles. La conmoción ayer era generalizada por un escándalo interno que, según han subrayado fuentes populares, daña y debilita al partido aún más que la corrupción de tiempos pasados. En Génova, Pablo Casado vivió ayer uno de los días más difíciles desde que fue elegido presidente nacional. Fuentes próximas señalaron que el líder del PP, que estuvo todo el día en Génova, está «muy dolido» por todo lo que está sucediendo, pero se mantiene firme « en su compromiso de ejemplaridad , caiga quien caiga». En ese sentido, esas mismas fuentes subrayaron que está firmemente decidido a llegar hasta el final para esclarecer todas las sombras de sospechas que haya en el partido, como ocurre, según sostienen en Génova, con la supuesta comisión que cobró el hermano de Ayuso por un contrato sanitario durante la pandemia.