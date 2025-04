Ayuso intentó recabar apoyos para quitar a Egea en el congreso nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , intentó buscar una solución al problema que le enfrentaba al secretario general, Teodoro García Egea , y evitar el enfrentamiento total con la dirección del partido. Fuentes de esta formación política ... indican que durante estos meses ha mantenido conversaciones con dirigentes regionales del PP al que les trasladó la necesidad de prescindir de Egea en la cúpula nacional.

Un «acercamiento» que tenía como objetivo testar el apoyo a esta posibilidad. En ningún caso, siempre según estas fuentes, su objetivo fue el presidente del Partido Popular, Pablo Casado , al que siempre apoyó como líder de esta formación política. La preocupación por la situación interna se agravó ayer al detectarse que en varias sedes de la Comunidad de Madrid y de otras provincias se recibieron llamadas de afiliados solicitando la baja en el partido.

El malestar llegó también hasta la sede nacional en la calle Génova, donde, en la tarde de ayer, se concentraron espontáneamente unas ciento cincuenta personas que gritaron consignas contra el presidente Pablo Casado , al que le pidieron que saliera a dar una explicación. También de apoyo a Ayuso: «Ayuso, valiente, Ayuso, presidente» . La indignación también alcanzó al secretario general, Teodoro García Egea. El apoyo a Ayuso fue unánime.

Esta concentración volverá a repetirse el próximo domingo, ya que a las doce de la mañana hay convocada una manifestación en el mismo lugar para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La conmoción era total y, en el caso de la región que preside Ayuso, algunos afiliados están dispuestos a seguir a la presidenta si decide abandonar el partido e iniciar una aventura política en solitario . La opinión generalizada es que, después de su desafío a la dirección nacional, dudan de que vuelva a ser designada candidata a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2023.

Otras fuentes sostienen que debería presentarse a las primarias del PP en el congreso nacional de julio y optar al liderazgo del partido. Lo que sí ha quedado claro es que la dirección nacional no tiene previsto convocar el polémico congreso regional, al que Ayuso se iba a presentar para optar a la presidencia, como así lo había manifestado. Además, tras la apertura del expediente informativo , habrá que esperar al resultado del mismo y la situación interna en la que queda la presidenta regional, ya que Egea no descartó tampoco acciones judiciales relacionadas con las acusaciones de espionaje sobre Ayuso y sus familiares.

Los barones autonómicos y destacados exdirigentes populares se pronunciaron ayer sobre la difícil situación del partido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , afirmó que «si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio », informa Ep. El dirigente gallego subrayó que «no le parece normal contratar a ningún investigador privado para espiar a un compañero y ver contratos que están en el portal de transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto». En este sentido, apostó por que los implicados den «una explicación» y enfrentar las «responsabilidades», informa Ep.

Desde Andalucía, Juanma Moreno , presidente de la Junta, intentó poner distancia con esta crisis, al afirmar que «no me interesa nada que sea ajeno a mi tierra. Todo lo demás no me importa, lo único que me importa es trabajar por Andalucía y los andaluces».

Mucho más crítica con el choque frontal de Ayuso y la dirección nacional fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , al señalar que si ella fuese el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , hubiese «dimitido ya» y, como no lo ha hecho «todavía», le advirtió de que es «mejor hoy que mañana», según recogió Servimedia.

Aguirre aseguró que lo que ha ocurrido es «gravísimo» e insistió en que García Egea es el «responsable» de todo este «maremágnum» generado en el partido y apuntó que lo «honroso» es dimitir. «Yo he dimitido tres veces y no pasa nada, es muy digno», añadió la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Su dimisión, continuó, abriría la puerta al líder del PP, Pablo Casado , a nombrar a un nuevo secretario general que no «retrase e impida» los congresos porque, a su juicio, García Egea «lo que no quería era que Ayuso se presentara al Congreso de Madrid».