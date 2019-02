TVE propone un debate a cuatro con los líderes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos el próximo 22 de abril Pablo Casado ya señaló ayer que su intención, además de debatir con otros líderes, era mantener un cara a cara con Pedro Sánchez

La carrera por ganar las elecciones del próximo 28 de abril también se jugará en los debates electorales que protagonicen los líderes de los partidos. TVE ha propuesto a los líderes de las principales formaciones un debate a cuatro el próximo 22 de abril, a partir de las 22 horas, que cuente con la presencia de Pablo Casado, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pedro Sánchez ya aceptó la invitación en la entrevista que condedió al ente público el pasado día 18 y ayer mismo Pablo Casado confirmó que, de producirse, participaría en un debate a cuatro en la cadena. Eso sí, el líder del PP insistió, como ya hiciera a lo largo del día su formación, que su intención es mantener un cara a cara con Sánchez dado que son los dos líderes políticos con opciones a ganar las elecciones.

Una invitación a la que el PSOE todavía no ha dicho que no y que aún no se descarta en Ferraz, tal y como ha confirmado Adriana Lastra en declaraciones a los medios en el Congreso. Lastra ha señalado que el PSOE está dispuesto a que Sánchez mantenga un debate electoral en TV con Pablo Casado, a quien los socialistas quieren también en un debate con sus rivales en el espectro de la derecha. «Debatiremos con todo el mundo, lo que sí estaría bien es que Casado empezara debatiendo con las otras dos derechas (de Ciudadanos y Vox) porque con quien se está disputando ahora mismo el liderazgo no es con el PSOE sino con el señor Rivera y el señor Abascal», ha indicado la número dos del PSOE.

No es la única cita en la que se podrán escuchar las propuestas de los partidos. RTVE también ha ofrecido un «debate a seis» que cuente con representantes de aquellas formaciones que cuenten con Grupo Parlamentario propio. De aceptar la invitación este debate tendrá lugar el próximo 16 de abril a las 22.00.

Ambos formatos se podrán seguir en La 1, en el Canal 24 horas y RTVE.es.