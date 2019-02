Una asociación de guardias civiles, a Torra: «Preocúpese de que los Mossos vuelvan a ser un Cuerpo de prestigio» La Unión de Oficiales de la Guardia Civil lanza una carta abierta a Quim Torra, que ha pedido la expulsión del agente que grabó un vídeo durante el traslado de los presos independentistas a Madrid

Cuando el viernes se trasladó a los presos independentistas desde las cárceles catalanas en las que se encontraban a Madrid, donde deberán rendir cuentas ante la Justicia por el referéndum ilegal del 1 de octubre, un guardia civil grabó desde el furgón la salida de la cárcel de Brians 2. En el vídeo no se ve a los presos, pero sí a la multitud que se congregaba en el exterior mientras se oyen las risas de un hombre y la canción «O.V.N.I. (Objeto Verde No Inteligente)», de Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, que precisamente se burla de la Guardia Civil.

Las críticas a ese vídeo no se hicieron esperar y, ese mismo día, ERC pidió la comparecencia en el Congreso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Quim Torra, por su parte, ha expresado su deseo de que el guardia civil sea expulsado del cuerpo, algo a lo que ha respondido la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que asegura que «si se encuentra que hubo responsabilidad, se le aplicará una sanción» al agente. De hecho, «se han acordado las medidas cautelares de suspensión de funciones».

No obstante, los miembros de la Unión de Oficiales han criticado al presidente de la Generalitat por no predicar con el ejemplo en una carta abierta que pueden leer a continuación:

Carta abierta a Quim Torra

Sr. Presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Como se ha hecho público, un guardia civil grabó imágenes del traslado de quienes están incursos en un proceso penal por los motivos que todos conocemos, imágenes que se han hecho públicas.

Esa actuación del guardia civil ha hecho que la maquinaria disciplinaria de la Guardia Civil, con su Director a la cabeza, se ponga en marcha. Se le ha abierto un expediente para depurar una supuesta falta disciplinaria. Ese proceso se tramitará con todas las garantías y, si se encuentra que hubo responsabilidad, se le aplicará una sanción. Entre tanto, se han acordado las medidas cautelares de suspensión de funciones.

Esto demuestra que en la Guardia Civil, los mandos, y quienes en última instancia la dirigen, ejercen el mando con responsabilidad, porque la imagen del Cuerpo, el servicio a los ciudadanos, la salvaguarda de los derechos de los detenidos y presos, etc., está por encima de los actos indebidos, intencionados o no, de sus miembros.

No podemos decir lo mismo de usted. Todos los españoles hemos visto a funcionarios, de los que usted es el último responsable, como es el caso de algún mosso que ha realizado actos reiterada y manifiestamente reprochables que no han recibido la más mínima amonestación por parte de la Administración que usted dirige. Sin embargo se atreve usted, ante los medios públicos, a pedir responsabilidades para el guardia civil que graba un vídeo. Es usted uno de esos que ven la paja en el ojo ajeno, y no ve que tiene usted dentro una viga con hierro suficiente como para construir la vía de un tren de alta velocidad. Ya podía preocuparse usted un poquito más de que los Mossos vuelva a ser un Cuerpo de prestigio, tal y como se merecen la mayoría de los excelentes compañeros que lo componen.

Pero lo más grave es que dice usted que espera que el guardia civil sea expulsado. Usted ya le ha condenado por adelantado. Así es como todo un presidente de Comunidad Autónoma está dispuesto a garantizar los derechos de los ciudadanos, condenando por anticipado. Pues mire, ha tenido la suerte de dar con guardias civiles que no somos como usted. Nuestro deseo es que quienes iban en el furgón tengan un juicio justo, con todas las garantías y, si son declarados culpables de algún delito, cumplan con la pena que justamente le imponga un órgano judicial y que se corresponda a la responsabilidad de los hechos ilícitos que quede demostrado que han cometido.

Y ahora, como se suele decir, quedamos a la espera de su respuesta.

Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional.