Piden la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la filtración de un vídeo del traslado de los presos del «procès»

ERC ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso y ha presentado una batería de preguntas en el Senado por la publicación de un vídeo aparentemente grabado desde uno de los furgones que trasladaba a los presos del proceso soberanista catalán a cárceles madrileñas. Entre otras cuestiones, pregunta si el vídeo cumple con «la dignidad» en el traslado que garantizaron tanto el Supremo como el Gobierno.

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu también ha presentado una interpelación en la Cámara Alta para preguntar al Gobierno por el vídeo filtrado, tal y como ha compartido en su perfil en la red social Twitter.

El vídeo, tomado cuando se iniciaba el traslado desde la cárcel de Brians II a las de Alcalá y Soto del Real, lo ha publicado la cuenta de Twitter @Esprituindomab1. Lo acompaña un mensaje que dice textualmente: «Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las cárceles. Beautiful!!».

Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles.



Beautiful!! 👏👏👏👏👏#adeugolpistes

Freedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH