Abascal presiona a Feijóo: «Tiene el deber de presentar una moción de censura»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se muestra escéptico con el Partido Popular mientras trata de presionarle para acorralar al Gobierno de Sánchez. En Génova, sin embargo, no salen las cuentas y no ven viable una moción de censura. Miguel Tellado, el secretario general ... del principal partido en la oposición ha asegurado que no presentarán una «moción abocada al fracaso».

«Creo que el PP tiene el deber de presentarla», ha dicho firme Abascal en una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco, a la par que señalaba a los socialistas: «Este Gobierno merece mil mociones de censura». Miguel Tellado le ha respondido minutos más tarde en 'Las mañanas de RNE' para justificar que presentar una moción sería darle «un balón de oxígeno» al Ejecutivo porque no saldría adelante, aunque «motivos hay de sobra».

Tanto el popular como el líder de la tercera fuerza parlamentaria han cargado contra el Gobierno a la par que han tratado de mantener las distancias entre ellos. Tellado ha defendido tener «posiciones propias» y no estar «en manos de nadie» y Abascal se ha mostrado inamovible en que «vamos a hacer valer nuestros votos» cuando ha sido preguntado por un posible apoyo para investir a Feijóo como presidente del Gobierno en un futuro.

Noticia Relacionada Sánchez abre la campaña y se erige en oposición a los Gobiernos del PP Ainhoa Martínez Carga contra la gestión de los populares para orillar la corrupción y el portazo de Junts

El líder de la tercera fuerza parlamentaria, que ha intentado alejarse más de los populares que ellos de Vox, ha reconocido que, tras hablar con Feijóo para buscar la mejor opción al sucesor de Carlos Mazón, no han vuelto a hablar por teléfono. Abascal ha achacado la «dificultad en las negociaciones» para encontrar un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana a que el Partido Popular «no tiene un discurso claro». «No estamos para ayudar al PP ni al PSOE», ha llegado a decir.

Tellado también ha dedicado parte de su intervención a hablar sobre el trabajo que está realizando el Partido Popular tras la dimisión de Mazón en la Generalitat. El secretario general del partido que gobierna en Valencia ha hecho hincapié en la reconstrucción tras la dana y ha remarcado que «lo que procede es pactar», refiriéndose a los de Abascal, para continuar con esta labor durante los dos años que restan de legislatura.

Juicio al fiscal general

Ambos líderes se han pronunciado sobre el juicio al fiscal general del Estado que finaliza este jueves, aunque no lo han hecho en los mismos términos. Abascal se ha aventurado a asegurar que «no tengo dudas de que hay pruebas para condenar al fiscal general», mientras que Tellado se ha mostrado más conservador y ha preferido dejar que el Tribunal Supremo dicte sentencia. El popular, eso sí, ha incidido en que Álvaro García Ortiz debería haber dimitido y ha valorado que vivimos unos «días negros para la democracia» tras la «injerencia en el poder judicial» de Sánchez al defender la inocencia del fiscal general siendo presidente del Gobierno.

«Esta legislatura se ha acabado», ha aseverado Tellado. «Sánchez no tiene el valor que hay que tener para convocar elecciones. Sabe que los españoles le mandarían a casa», ha zanjado Abascal.