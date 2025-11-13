Suscribete a
Acusaciones y defensa confrontan tesis en la última jornada del juicio al fiscal general
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

Abascal presiona a Feijóo: «Tiene el deber de presentar una moción de censura»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, le responde que "motivos hay de sobra, pero no votos" y que no la presentarán si está abocada al fracaso

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

Guillermo Calvo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se muestra escéptico con el Partido Popular mientras trata de presionarle para acorralar al Gobierno de Sánchez. En Génova, sin embargo, no salen las cuentas y no ven viable una moción de censura. Miguel Tellado, el secretario general ... del principal partido en la oposición ha asegurado que no presentarán una «moción abocada al fracaso».

