Ábalos utilizaba a su hijo como 'cajero' de buena parte del dinero en efectivo que manejaba

La UCO define a Víctor Ábalos como «el custodio del dinero en efectivo que podría pertenecer» a su padre

En una de las conversaciones grabadas por Koldo éste cifra en 470.000 euros en sólo dos años

El PSOE pagó más de 30.000 euros en sobres del partido a Ábalos y Koldo

La UCO afirma que Ábalos hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros que provenían de una fuente no declarada

ABC

Javier Lillo y Pablo Muñoz

Víctor Ábalos, hijo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, actuó como 'cajero' del dinero en efectivo que manejaba su padre. Así se desprende del informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ... afirma que el joven «sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer» al exalto cargo socialista. Por una de las grabaciones analizadas se deduce que en apenas dos años éste habría entregado a su vástago 470.000 euros.

