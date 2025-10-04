Ábalos utilizaba a su hijo como 'cajero' de buena parte del dinero en efectivo que manejaba

Víctor Ábalos, hijo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, actuó como 'cajero' del dinero en efectivo que manejaba su padre. Así se desprende del informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ... afirma que el joven «sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer» al exalto cargo socialista. Por una de las grabaciones analizadas se deduce que en apenas dos años éste habría entregado a su vástago 470.000 euros.

La UCO distingue entre los ingresos recibidos por José Luis Ábalos desde la cuenta corriente de su hijo -56.019,10 euros entre 2021 y 2024, cantidad que incluye el alquiler de una vivienda- del que le entregó en efectivo al menos desde 2022 «de forma recurrente, constituyendo una vía de provisión de fondos al margen de sus ingresos declarados».

Para justificar esta afirmación el informe se basa en dos de las conversaciones grabadas por Koldo García, que fueron intervenidas por los investigadores cuando fue detenido. En la primera de ellas, de fecha 2 de febrero de 2022, Koldo García y Santos Cerdán debaten cuánto dinero quedaba aún pendiente de entregar a Ábalos, a quien según sus cálculos ya se le habrían entregado 550.000 euros procedentes de adjudicaciones de obra pública. Pero Koldo insistía en que se le debían entregar otros 150.000, «para quitarse a la ex mujer» y porque «está con una mano delante y otra detrás».

El hombre de confianza de Ábalos explica además a Cerdán que el hijo de su entonces jefe daba dinero en efectivo a su padre «con origen en Colombia»: «Le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa de Colombia le están dando 1.000 pavos al mes. No coge nada más, pero de escaqueo (...) Se lo está dando en mano, para que pueda gastar».

La UCO ha comprobado que Víctor Ábalos ha viajado en varias ocasiones a ese país, algunas acompañado por su padre, una de ellas en diciembre de 2022; es decir, diez meses después de esa conversación.

La segunda grabación de interés para los investigadores se produjo el 23 de noviembre de 2023. Se trata de una conversación entre el propio Ábalos y Koldo en la que éste reprocha a su jefe «cómo había podido gastar 470.000 euros en el plazo de dos años, sugiriendo que su hijo -Víctor Ábalos- debería conservar parte de ese dinero.

-Koldo (K): Y te vas a Europa, ¿no?

-Ábalos (A): Yo qué sé, Koldo... yo sólo sé que no tengo un puto duro... pero, pero, no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas.

K: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo... por cojones.

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil... y aun así, aun así, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo... Y he estado en Madrid... un huevo... y con más de cincuenta y tantos mil.

K: Pero que no encastas...

A: ¿Qué?

K: ...470.000 en dos años.

A: ¿Cómo?

K: Si no te gastas 470.000 euros en dos años... No me jodas.

A: Noo, pero cuatrocientos y pico mil cuando él me daa...

Extracto del informe de la UCO en el que se hace referencia al hijo de José Luis Ábalos

En esa misma conversación, Koldo García propuso contactar con Víctor Ábalos para que le entregara mil euros mensuales, para pagar «la pensión al niño»: «Bueno -dice el hombre de confianza del exministro-, ¿tu hijo te ha dicho algo? Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar mil pavos al mes. Si me ingresa mil pavos al mes vuelvo a pagar la pensión al niño».

Para la UCO, «resulta significativo que en el audio referenciado, Koldo planteara recurrir a Víctor Ábalos para este asunto, poniendo de nuevo de relieve la existencia de una reserva de dinero en efectivo vinculada al exministro que estaría siendo custodiada por su hijo».

Esa inferencia, en opinión de los investigadores, también está respaldada por un cruce de mensajes ocurrido el 12 de enero de 2023 para el pago de una factura a nombre de Ábalos de 12.200 euros. Participan el exnúmero 3 del PSOE; Koldo García; el hermano de este, Joseba; Patricia Uriz, expareja de Koldo y Víctor Ábalos.

Mil quinientos al mes

Al final, esa factura a nombre de Ábalos fue abonada mediante transferencia por el hermano de Koldo, sólo una hora después de que Víctor se reuniera con él cerca de su vivienda. En ese encuentro el hijo del exministro pudo entregar esos 12.200 euros en efectivo al intermediario del pago y además es Koldo García quien informa a su jefe de que ya ha sido abonada la factura.

Hay otro elemento que apunta en la misma dirección: el 8 de febrero de 2023 Koldo García comunicó a Víctor Ábalos que necesitaba 1.500 euros al mes. El receptor del mensaje, lejos de sorprenderse, le respondió con un «es verdad» acompañado de un emoticono para mostrar su aprobación. Ese contacto se produce en un momento en el que el hombre de confianza del exministro asumía de forma recurrente distintos gastos personales de su jefe.

«Teniendo en cuenta -dice la UCO- que no se han localizado en las cuentas bancarias de Koldo transferencias por ese importe procedentes de Víctor Ábalos, se refuerza la inferencia, previamente apuntada, de que este último dispondría de una reserva de efectivo».

Lenguaje convenido

El último de los indicios en este sentido es que Koldo García y Víctor Ábalos emplearon en sus comunicaciones líneas seguras a las que se referían en lenguaje convenido como «café». «Este empleo de comunicaciones seguras cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Víctor Ábalos custodiaría una reserva de efectivo utilizada para sufragar distintos gastos de su padre, y que de acuerdo a lo expuesto, podría estar vinculada a los hechos investigados».

También analiza el informe el pago de la pensión alimenticia de Carlos Ábalos, también hijo de José Luis Ábalos, entre 2014 y 2024. Se observa que del total recibido por el vástago, 17.508,80 euros procederían de «una fuente de ingresos no declarada».

«Esta cifra -precisa el documento- incluye los ingresos efectuados por Koldo, bien vía transferencia bancaria (4.383,80 euros) o mediante imposiciones en efectivo (13.125). En ambos casos no se ha observado una devolución por parte de Ábalos«.

No obstante, «esa cuantía sería superior si se tiene en cuenta (1) existen mensajes entre los investigados que aluden al pago de esta pensión sin detallar el importe, y (2) la cobertura de esta obligación se habría mantenido de forma mensual y sostenida«.

La UCO hace un cálculo, prudente, y afirma que «el efectivo no acreditado podría estimarse en al menos 23.810,70 euros». El razonamiento viene respaldado por un mensaje que Koldo remitió el 31 de agosto de 2022 después de que Ábalos le reclamara el ingreso de la pensión de alimentos de su hijo. «Llevo cuatro años haciendo lo mismo», le respondió su hombre de confianza